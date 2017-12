Avertizari de vant puternic pentru patru judete, pana la ora 11.00. Alte 14 judete sunt sub cod galben de vant pana la ora 22.00

Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, joi dimineata, avertizari cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud, Maramures, Prahova, unde vantul va avea intensificari care vor atinge 100 de kilometri la ora. Pentru judetul Sibiu, avertizarea vizeaza localitatile Avrig, Talmaciu, Boita, Porumbacu de Jos, Selimbar si Turnu Rosu, unde vantul va atinge 55-65 de kilometri la ora.

Potrivit codului galben de vant valabil pana la ora 22.00, rafalele de vant din zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la munte viteza vantului va depasi o suta de kilometri la ora.

Potrivit meteorologilor, in cursul noptii de miercuri spre joi vantul s-a intensificat treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Occidentali, iar din dimineata zilei de joi si in Banat si local in Crisana. Local si temporar, vantul va avea intensificari si in regiunile estice, sud-estice, precum si in cele nord-vestice, dar cu viteze ce se vor situa in general intre 50-55 de kilometri la ora. Pe arii restranse la munte se vor semnala precipitatii mixte.

Tot joi dimineata, ANM a transmis avertizari cod galben de ceata pentru cinci judete - Vrancea, Galati, Neamt, Bacau si Vaslui. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 11.00, interval in care ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, inclusiv pe drumurile nationale si pe E 85.