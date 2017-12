Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate codurile penale din UE

"Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal!5 volume a cate 1000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana", precizeaza Toader pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro.El adauga ca fiecare cod va fi prefatat de principalele asemanari si deosebiri prin raportare la Codul penal roman."Urmand sa fie publicata la editura C.H. Beck, lucrarea va fi distribuita gratuit si va putea fi folosita in opera de legiferare, de documentare, precum si in studierea dreptului penal comparat!", mentioneaza Toader.Anuntul vine pe fondul disputelor pe tema legilor Justitiei si a modificarilor Codurilor penale.