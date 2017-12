​VIDEO Tudor Chirila, intr-un mesaj devenit viral pe Facebook: Nici Ceausescu nu s-a atins de Codul penal cum se ating astia! Ce traim e istoric si ne va marca probabil viata inca 50 de ani. Cat si ce ar mai trebui sa ni se intample ca sa fim in strada?

Ce spune Tudor Chirila in filmulet:



"Acum 30 de ani pe zidurile de la Piata Universitatii scria "De Craciun ne-am luat ratia de libertate". In schimb acum, dupa 30 de ani, de Craciun ne luam suturi in gura, cetatenii acestei tari. Pentru ca in Parlamentul Romaniei infractorii isi fac de cap; si cred ca in capul lor e urmatorul discurs: Ce, ba', frate, nu mai pot sa fur in tara asta? Deci chiar am ajuns in situatia asta in care am ajuns eu sa nu mai pot sa fur linistit in tara mea? Eu, care sunt sef aici in Parlament? Nu mai pot eu sa fur de cativa fraieri din Justitie si trei procurori si cinci judecatori, si de smecherii aia de UE, nu ma lasa pe mine sa fur si sa-mi bat joc de banul public cum vreau eu? Pai nu se poate asa ceva... Pentru asta am furat eu o viata intreaga? [...]Deci cam asta este logica. Si sunt abolut convins ca ei cred sincer chestia asta. Adica - Bai, frate, este absolut impardonabil ca eu sa n-am voie sa fur la mine in tara. Ca eu sunt sef, eu sunt mafiot, ma-ntelegi? Si eu cand sunt mafiot sunt mafiot si fur cat vrea muschii mei. Si pe mine nu ma opriti voi, asa ca fii atent ce fac: ma apuc sa fac legile, sa fur linistit, si ultimul cadou pe care vi-l fac de Craciun este aceasta noua propunere de modificare a Codului penal. [...]Si ei functioneaza pe principiul: Incercam. Nu iese lumea in strada? Nicio problema, mai bagam. [...]Bai, frate, nici Ceausescu nu s-a atins de Codul penal cum se ating astia! (...) Ce traim este istoric si probabil ca ne va marca viata de acum inainte pe inca 50 de ani. [...]Intrebarea este: cam cat mai trebuie sa se intample pana ca oamenii sa inteleaga ca tara asta nu va mai fi nociodata la fel daca toate aceste legi trec? Cam ce trebuie sa se intample ca sa intelegem ca ceea ce se intampla acum in Parlament este de o gravitate fara precedent?Pentru ca s-a ajuns si pana la dezincriminarea pedepsirii obtinerii de favoruri sexuale. Articolul acela care a fost abrogat. Adica fata ta, in orice fel de administratie, poate sa fie pipaita linistit, poate sa fie hartuita...Cam cat si ce ar mai trebui sa ni se intample ca sa fim in strada macar la nivelul lui februarie anul trecut? Sau poate ca romanii, pana la urma, noi toti am ajuns fara niciun fel de repere morale minime incat asta este treaba, vrem sa consumam si atat, nu ne intereseaza de nimic altceva."