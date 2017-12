Iasi: Parintii fetei bolnave de cancer refuza in continuare tratamentul. Medicii au sesizat Protectia Copilului si Politia

Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o."Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au trimis-o la Iasi pentru continuarea tratamentului. Au ajuns la noi inainte de Craciun, dar n-au acceptat internarea, ba mai mult, parintii au facut scandal. Au facut circ, au vorbit urat cu personalul medical, colegii mei au chemat Politia. Parintii au spus ca vin azi (miercuri - n.r.), motivand ca vor sa petreaca acasa sarbatorile. Pana la ora asta n-au ajuns", a precizat medicul Radu Terinte.Acesta a spus ca situatia fetitei impune tratament rapid si ca trebuie luptat pana la capat.Managerul spitalului iesean afirma ca a fost sesizata Directia pentru Protectia Copilului, dar si Politia in acest caz."Exista o hotarare judecatoreasca prin care parintii sunt obligati sa continue tratamentul copilului. Statul trebuie sa intervina, nu pot ramane lucrurile asa", a mai spus medicul Radu Terinte.Saptamana trecuta, medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca aceasta isi va continua tratamentul de chimioterapie la Iasi, aproape de casa.Medicii de la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara spun ca, in conditiile incare tumora a metastazat, sansele unei vindecari totale nu mai exista.Fetita,care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost internata la Spitalul de Copii din Timisoara in 12 decembrie, dupa ce nu mai fusese consultata de un medic din luna iulie, pentru ca parintii au refuzat, pe motiv ca i s-ar putea fura organele.Directia pentru Protectia Copilului Iasi i-a dat in judecata pe parintii fetitei, iar la inceputul lunii Judecatoria Raducaneni a emis o ordonanta presedintiala prin care ii obliga pe parinti sa continue tratamentul fetitei diagnosticate cu cancer renal in forma avansata.