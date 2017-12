Bihor: Doi iranieni si o congoleza, opriti la frontiera cu Ungaria

Potrivit sursei citate, cetatenii iranieni au incercat sa treaca pe jos in Ungaria, in noaptea de Craciun, ei fiind observati de politistii de frontiera de la Bors cu ajutorul unei camere de termoviziune, in timp ce se deplasau pe camp."Persoanele in cauza au fost retinute la aproximativ 100 de metri interior fata de linia de frontiera si au fost duse la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Bors pentru cercetari. Astfel, s-a stabilit ca cei in cauza sunt doi barbati, cetateni iranieni cu varste cuprinse intre 21 si 27 de ani, solicitanti de azil in Romania", se arata intr-un comunicat al IPTF Oradea.Cei doi au declarat politistilor ca intentionau sa ajunga intr-un stat din Spatiul Schengen si au recurs la aceasta metoda pentru ca nu aveau o viza valabila. De asemenea, ei mai relatat ca s-au deplasat cu trenul pana in municipiul Oradea, de unde si-au continuat calatoria pe jos pana in momentul retinerii de catre politistii de frontiera.Tot pe 25 decembrie, o tanara congoleza, in varsta de 27 de ani, a fost oprita la frontiera dupa ce a fost prinsa de politisti ca folosea pasaportul surorii sale, care locuieste in Franta. Tanara era insotita de tatal sau, cei doi prezentand politistilor pasapoarte eliberate de autoritatile din Congo, in interiorul carora erau vize Schengen eliberate de autoritatile din Franta."Cu ocazia verificarii documentelor, politistii de frontiera au constatat ca persoana de sex feminin nu este una si aceeasi cu cea din fotografia aplicata in pasaportul prezentat la control, motiv pentru care cei in cauza au fost dusi la sediul institutiei pentru cercetari", precizeaza IPTF Oradea.In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca tanara din Congo a intrat legal in Romania in baza pasaportului personal. La cercetari, tatal tinerei a declarat ca documentul prezentat de fiica sa este al surorii ei, care locuieste in Franta, si au recurs la aceasta metoda pentru ca tanara nu avea o viza valabila pentru Spatiul Schengen, necesara pentru a ajunge in aceasta tara.Persoanele prinse de politistii de frontiera au fost oprite sa mai treaca granita, pe numele acestora fiind intocmite acte de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun.