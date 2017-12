Cod galben de vant puternic in mai multe judete din vestul si centrul tarii, incepand de miercuri noapte

Astfel, potrivit meteorologilor, in cursul noptii de miercuri spre joi (27/28 decembrie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Occidentali, iar din dimineata zilei de joi (28 decembrie) si in Banat si local in Crisana.In judetele Caras-Severin, Timis si Arad vor fi rafale de 55 ... 75 km/h, iar la munte vor depasi 80 km/h si temporar, pe crestele cele mai inalte ale Carpatilor Meridionali, 90...100 km/h.ANM precizeaza totodata ca, local si temporar, vantul va avea intensificari si in regiunile, estice, sud-estice, precum si in cele nord-vestice, dar cu viteze ce se vor situa in general intre 50-55 km/h. Pe arii restranse la munte se vor semnala precipitatii mixte.