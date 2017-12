Raed Arafat: Stingerea incendiului de la sonda din Moftinu Mare poate dura si doua luni

Arafat a explicat, intr-o conferinta de presa, ca de la izbucnirea incendiului, pompierii au inceput eliberarea zonei si incearca sa indeparteze schela cazuta pe capul sondei, dupa care se va sti cum se va proceda mai departe."Nimeni nu vrea sa puna o data, in care sa spuna maine sau poimaine inchidem, pentru ca este o situatie dinamica. Exista o evaluare de facut cand se ajunge la capul sondei, sa se vada care este nivelul de distrugere a capului sondei, daca trebuie inlocuit. Am inteles ca au adus un nou cap de sonda, deci daca trebuie inlocuit sau daca trebuie stranse anumite componente. Din cauza asta este foarte greu sa se zica ca termina intr-o zi, in 10 in 15. La un moment dat, dintr-o discutie estimarea a fost ca intre doua saptamani si doua luni, depinde cum evolueaza, dar acestea sunt informative. S-ar putea sa fie si mai repede, s-ar putea sa fie si mai tarziu. Deci au avut situatii in care au durat doua - trei luni pana au stins un incendiu de acest tip. Noi speram sa terminam mai repede, interesul nostru este sa terminam mai repede pentru ca avem personal mult mobilizat aici si utilaje. Dar nu vom presa pe seama sigurantei, vom presa sa facem lucrurile rapid, dar pastrand siguranta, cat mai rapid posibil, in conditii de siguranta maxima", a declarat Arafat.Incendiul la sonda din Moftinu Mare a fost anuntat in 18 decembrie. La fata locului sunt mobilizati peste 70 de pompieri din cinci judete.Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), col. Daniel Dragne, a declarat ca incendiul nu a fost stins deoarece gazele ce ies din sol ar putea duce la formarea de 'amestecuri explozive' ce s-ar putea deplasa inspre localitati, optandu-se pentru arderea acestora pana la gasirea unei solutii pentru captare."Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune, coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant, ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care, in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului, ar putea sa fie indreptate catre zonele locuite si ar putea produce un dezastru pentru comunitate si pentru cetateni", a spus Dragne.Reprezentantul firmei care detine sonda, Jeffrey Auld, a afirmat ca s-a luat legatura cu o firma specializata in controlul gazelor si se cauta solutii pentru captarea acestora.Nu au fost inregistrate victime. Pompierii au anuntat ca nu exista pericol de extindere a incendiului la gospodarii ale cetatenilor sau la alte constructii. Intre timp, pompierii au comandat scuturi speciale de protectie si au inceput pregatirile pentru interventie.