Politeanu (Initiativa Romania), dupa intalnirea cu Tudose: Protestele vor continua. Am prezentat trei solicitari, am primit raspuns doar la cea privind sesizarea Comisiei de la Venetia, dar nu este un raspuns categoric

Care sunt cele trei solicitari adresate premierului, potrivit lui Politeanu:

Sesizarea Comisiei de la Venetia in privinta modificarii legilor justitiei si codurilor penale Amanarea prin OUG a aplicarii legilor justitiei pana cand Comisia de la Venetia isi spune opinia si are loc un dialog real privind aceste legi Demiterea imediata a ministrului justitiei, Tudorel Toader, "care demult nu mai este un partener credibil", atat pentru institutiile independente ale statului cat si pentru partenerii externi

"Aceasta intalnire nu e imbucuratoare din punctul nostru de vedere si solutia e in continuare protestul in strada", a adaugat sursa citata.Intrebat cum a raspuns premierul la cererea privind amanarea (prorogarea) legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta, Mihai Politeanu a spus: "A fost un raspuns destul de general, acela ca executivul nu-si asuma Ordonante de Urgenta in materie penala".In cee ce priveste demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ceruta de participantii la discutii, Mihai Politeanu a spus ca "am considerat raspunsul negativ, desi premierul nu a spus 'Nu'".Premierul a fost de acord ca toate aceste discutii despre legile justitiei nu ar fi trebuit sa aiba loc si ca el ar fi trebuit sa aiba spatiul de a se ocupa de guvernare, a adaugat reprezentantul organizatiei "Initiativa Romania"."Din cele trei solicitari, am primit un singur raspuns, privitor la sesizarea Comisiei de la Venetia. Nu e un raspuns categoric, premierul a zis ca in urmatoarele zile se va interesa asupra discutiilor purtate de Tudorel Toader cu Comisia de la Venetia si va lua o decizie in consecinta", a adaugat Politeanu.Am primit un singur raspuns la cele trei cerinte ale noastra: referitor la sesizarea Comisiei de la Venetia, nu e un raspuns categoric, premierul a spus ca in urmatoarele zile se va interesa asupra discutiilor lui Tudorel Toader cu Comisia de la Venetia, a adaugat Politeanu.Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria si a durat. La discutii au participat si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei si a modificarilor codurilor penale.