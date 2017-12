Iasi: Sotii Maleon bausera foarte mult alcool inainte de a se sinucide

Potrivit sursei citate, Anda Maleon avea o alcoolemie de 2,40 grame/litru alcool pur in sange, iar Bogdan Maleon - 1,70 grame/litru alcool pur in sange. Pentru comparatie, conducerea unui autoturism cu peste 0,80 g/l alcool pur in sange este considerata infractiune se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.Cei doi soti vor fi inmormantati joi, sicriele cu trupurile lor fiind depuse la cimitirul Petru si Pavel din Iasi.In ziua de Craciun, in jurul orei 16,00, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta de 41 de ani, a fost gasit spanzurat de o grinda din casa, iar sotia sa, Anda Elena, de 38 de ani, a fost gasita zacand fara suflare pe podeaua aceleiasi incaperi.Potrivit procurorilor, cei doi soti s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de doua - trei ore, decesul intervenind cu aproximativ 8 - 10 ore inainte de ora la care au fost gasite cadavrele. Astfel, in mai putin de 24 de ore au fost contrazise primele ipoteze conform carora a fost o crima urmata de sinucidere.