Sala Palatului trece la Ministerul Culturii si va fi modernizata printr-un credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Proiectul unei noi sali de concerte, abandonat

Sala Palatului va fi administrata de o noua institutie, Centrul Cultural Sala Palatului, care va functiona in subordinea Ministerului Culturii.Nota de fundamentare a ordonantei arata ca "revitalizarea constructiei monumentului istoric Sala Palatului ins copul amenajarii unei sali de concerte multifunctionale reduce semnificativ costurile financiare si de timp in comparatie cu ridicarea unei constructii noi in centrul capitalei", ceea ce indica faptul ca Guvernul a renuntat la proiectul construirii unei noi sali de concerte si spectacole.