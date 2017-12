Viktor Orban despre o posibila taiere a fondurilor europene pentru Ungaria din cauza atacurilor la statul de drept: "Ungaria nu are nevoie de banii nimanui"

Ungaria contribuie cu bani multi la bugetul Uniunii si, in acelasi timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei castiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor Orban, adaugand ca tot mecanismul de functionare al UE este bazat pe reciprocitatea intereselor.Premierul a afirmat totodata ca economia tarii sale ar functiona si fara fonduri europene, deoarece motorul economiei il reprezinta munca oamenilor. Ungaria nu are nevoie de banii nimanui, sta pe propriile picioare, iar economia este destul de flexibila ca sa se adapteze la o eventuala schimbare si ar avea succes si intr-o situatie noua.Reamintim ca Ungaria este beneficiar net al fondurilor europene. Discutiile despre conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept au inceput la nivel informal in UE in acest an, primele state vizate fiind Polonia si Ungaria. O decizie nu a fost luata, insa surse europene arata ca discutiile se vor inteti anul viitor la nivel european. Mai multe state net contributoare la bugetul UE sunt ingrijorate ca derapajele antidemocratice ale unor lideri precum Viktor Orban (Ungaria) sau Jaroslaw Kaczynski (Polonia) sunt practic finantate cu fondurile europene.