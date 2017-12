Iasi: Un fost campion la box s-a sinucis, fiind gasit mort in masina sa

Un fost campion national la box, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina sa, intr-o parcare dintr-un centru comercial din Iasi. Barbatul s-ar fi sinucis, taindu-si venele, si a lasat si un bilet de adio in care ii cere iertare mamei sale, potrivit news.ro.

Fostul campion national la box Viorel Soroceanu a fost gasit in autoturismul sau, in parcarea unui centru comercial din cartierul iesean Nicolina.

Presa locala scrie ca fostul boxer, antrenor emerit, si-a taiat venele, si a lasat si un mesaj de adio in care ii cerea iertare mamei sale pentru gestul facut si in care explica faptul ca din cauza bolii la ficat de care suferea a ajuns sa isi puna capat zilelor.

Soroceanu a mai incercat sa se sinucida si in urma cu doi ani, la scurt timp dupa ce a fost diagnosticat cu aceasta boala, iar atunci medicii au putut sa il salveze.

Viorel Soroceanu a fost unul din cei mai apreciati antrenori de box. Elevii pe care acesta ii pregatea au obtinut numeroase premii, multi fiind campioni nationali si mondiali, atat la categoria de juniori, cat si la seniori.

Viorel Soroceanu a fost campion national de doua ori in anii '70 si a boxat cu campionul mondial din 1973 Howard Davis Jr.