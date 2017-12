Politia Romana: Aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis de conducere in ultimele trei zile

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis marti si citat de Agerpres, politistii au actionat de Craciun si in zilele premergatoare Sarbatorii Nasterii Domnului, pentru siguranta comunitatii.In doar 3 zile, au fost constatate mii de infractiuni, au fost aplicate peste 10.000 de amenzi si aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere ca urmare a prezentei active a politistilor in teren.In perioada 23-25 decembrie, aproape 8.000 de politisti au actionat zilnic, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.Structurile de politie au intervenit la mii de evenimente, dintre care cele mai multe au fost sesizate prin serviciul de urgenta 112. In urma activitatilor, au fost constatate peste 2.000 de infractiuni, dintre care aproape o patrime in flagrant delict.Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, dintre care cateva mii au fost pentru incalcarea normelor de convietuire sociala.Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt, de asemenea, prioritati ale Politiei Romane. Astfel, in urma activitatilor desfasurate de politisti, s-a inregistrat o scadere a numarului de accidente rutiere produse in aceasta perioada, fata de cele produse in aceeasi perioada a anului trecut. Au fost aplicate mii de sanctiuni contraventionale la OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dintre care cele mai multe pentru consum de alcool, viteza si pentru lipsa anvelopelor de iarna.Activitatile au fost desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice.