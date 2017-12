Infotrafic: Ceata densa pe drumuri din sase judete

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Buzau, Braila, Dambovita, Maramures si Mures se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa (vizibilitate 50- 200 de metri).





Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, politistii sfatuiesc conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.