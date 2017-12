Premierul Macedoniei a anuntat ca e gata sa renunte la pretentia tarii sale ca e singura mostenitoare a traditiei lui Alexandru cel Mare 

"Istoria nu ne apartine doar noua, ci si Greciei si altor tari", a spus premierul de stinga.Alexandru cel Mare este legendarul conducator al regatulului antic al Macedoniei. Grecia a obiectat folosirea numei de "Macedonia" de catre autoritatile de la Skopje dupa declararea independentei de Iugoslavia in 1991, argumentind ca folosirea acestui nume implica pretentii teritoriale din partea acestei tari.Obiectiile autoritatilor de la Atena au complicat eforturile Macedoniei de a intra in NATO si in Uniunea Europeana.Zaev nu a spus cum ar urma sa se numeasca tara sa daca renunta la pretentia de a fi singura mostenitoare a lui Alexandru cel Mare.