UPDATE Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si sotia lui, gasiti morti in casa. Anchetatorii cred este vorba de o crima urmata de sinucidere - surse

Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere.



UPDATE 19:38 "A fost primit un apel la serviciul 112 pentru o interventie la domiciliul unei familii. La locul solicitarii s-a deplasat echipajul SMURD terapie intensiva care a gasit cei doi soti de 42, respectiv 38 de ani, in stare de stop cardio-respirator instalat de mai multa vreme. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia prezenta urme de strangulare si era pe podeaua aceleiasi incaperi. Stopul era instalat de mai mult timp, probabil de cateva ore, astfel incat resuscitarea nu a fost indicata. S-a declarat decesul si s-a anuntat Politia si Parchetul", a declarat coordonatorul SMURD, prof.univ.dr Diana Cimpoiesu.





Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun.





"Trebuiau sa plece intr-o vizita si nu au mai ajuns si a venit sa vada ce fac. L-a gasit pe el spanzurat. Atat stim. In rest nu stim absolut nimic. Era o familie atat de frumoasa. Nu stiu... E o surpriza mare pentru noi. Nu se poate descrie in cuvinte", a declarat una dintre persoanele care i-a gasit pe cei doi.





Echipajul SMURD sosit la fata locului in urma sesizarii facute prin serviciul 112 nu a mai putut face nimic pentru salvarea celor doi soti.

Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director interimar al Bibliotecii Central Universitare. Anterior, Bogdan Maleon a fost director al Muzeului Universitatii Cuza, deschis in 2010.Cuplul Maleon nu are copii.