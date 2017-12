Medicul Lucan, despre jurnalul gasit de procurori:  Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e / Exclus ca in conturile firmei mele sa fi ajuns 5 milioane de lei

Medicul Mihai Lucan a declarat luni, referindu-se la jurnalul gasit de procurori asupra sa, ca mai are o agenda si ca nu este nimic secret, negand totodata informatiile conform carora ar fi intentionat sa il abordeze pe seful DIICOT, informeaza news.ro.





"Mai am o agenda, daca vreti v-o dau, ca sa vedeti cat de secreta e. Nu comentez ce spun procurorii. Credeti ca am vrut sa-l abordez pe seful DIICOT? Ati interpretat gresit. Cele mai mari acuzatii posibile. Exclus ca in conturile firmei mele sa fi ajuns 5 milioane de lei. Doar Dumnezeu poate sa ma protejeze", a spus Mihai Lucan, care s-a prezentat la Politie conform termenilor controlului judiciar decis in cazul sau si al fiului sau.





Medicul Mihai Lucan, cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, avea un jurnal in care isi nota planurile, inclusiv pe acela conform caruia avocata lui ar fi trebuit sa creeze "un cerc protector" in jurul sau, construind in locul sau relatii cu oameni din sistemul judiciar.





Surse judiciare sustin ca in iulie 2017 Lucan, care deja stia ca este vizat intr-un dosar DIICOT, notase in jurnal, care consemneaza nume si date considerate foarte interesante de catre anchetatori, ca avocata lui trebuie sa faca "cerc protector" in jurul sau si sa creeze un sistem relational cu oamenii din sistemul judiciar sau care i-ar fi putut fi utili in respectivul context.





In ceea ce-l priveste pe procurorul de caz, medicul facuze un studiu minutios, cu cele mai mici detalii din viata acestuia.





Conform notelor din jurnal, unele dintre maximele preferate ale medicului Mihai Lucan ar fi fost "Daca vrei sa prinzi peste, fa-te carlig" si "Cine ridica sabia asupra mea, ii va cadea mana".





Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti joi pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat, ei fiind apoi plasasti de instanta sub control judiciar.





Conform unor surse judiciare, fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj i-ar fi cazut din buzunar 5.000 de euro, joi, in momentul in care urma sa iasa din biroul procurorului.





Aceleasi surse spun ca la perchezitiile domiciliare facute la locuinta profesorului anchetatorii ar fi fost descoperit 600.000 de euro, ceasuri foarte scumpe si bijuterii.





Procurorii DIICOT au facut miercuri cinci perchezitii la Cluj, una fiind la clinica medicala privata a familiei Lucan, in acest dosar.





Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.