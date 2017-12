Kabul: Atac sinucigas langa sediul agentiei afgane de informatii, sase persoane au fost ucise

Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu.





Printre victime se numara si cateva femei care treceau cu masina pe langa locul atacului.





Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq.





Numarul atacurilor de acest fel a crescut in ultimele luni. In octombrie, cel putin 39 de persoane au fost ucise intr-un atentat la o moschee siita, iar in luna mai o bomba puternica a dus la moartea a peste 150 de persoane in cartierul diplomatic, cunoscut sub denumirea de Zona Verde.