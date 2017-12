Playtech.ro: Scaderile de tarife in roaming de care trebuie sa stii de la 1 ianuarie 2018

Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi, in cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate in roaming fara costuri suplimentare. Aici vor fi aplicate niste scaderi importante de la 1 ianuarie 2018.Din prima zi a anului viitor, volumul de consum rezonabil va creste cu aproximativ 22% fata de cel aplicat in perioada 15 iunie - 31 decembrie 2017. Apoi, depasirea acestui volum poate duce, daca furnizorii practica asta, la o suprataxare, chiar si in cazul in care traficul inclus nu a fost complet epuizat. In prezent, suprataxa este de maximum 7,7 euro pe GB sau 0,77 eurocenti pe MB. De la 1 ianuarie 2018, aceasta va scadea la maximum sapte euro per GB sau 0,6 eurocenti per MB, fara TVA.Mai mult, de la 3 ianuarie 2018, scade cu 16% suprataxa pentru apelurile primite, de la 1,08 la 0,91 eurocenti/minut.Factura mai mica si in Romania din 2018ANCOM a anuntat la inceputul lunii decembrie ca tariful la interconectare va scadea, dar nu mai devreme de martie 2018. Autoritatea va redacta un proiect de decizie prin care va propune reducerea tarifelor de interconectare la retelele de telefonie mobila cu 12,5%. Asta inseamna ca de la 0,96 eurocenti pe minut tariful scade la 0,84 eurocenti/minut.Citeste restul articolului pe playtech.ro