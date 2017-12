Secretarul Fortelor Navale Americane, Richard Spencer, si Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller, la baza militara din Mihail Kogalniceanu

Potrivit unui comunicat al MApN, la activitatea de la Kogalniceanu au participat si ambasadorul SUA in Romania, Hans Klem, seful Statului Major al Fortelor Aeriene, general de brigada Viorel Pana, si contraamiralul de flotila Mihai Panait, seful de stat major al Comandamentului Flotei.Pe timpul intalnirii reprezentantii romani si americani au discutat despre activitatile comune desfasurate in anul 2017 si cele in perspectiva anului 2018, s-au intalnit cu comandantii si au stat de vorba cu militarii americani si romani din baza, care vor petrece impreuna sarbatorile de Craciun si de Anul Nou."Parteneriatul strategic cu SUA si NATO reprezinta pilonii fundamentali ai securitatii si apararii nationale a Romaniei. Romania sustine dezvoltarea unei relatii transatlantice puternice cu caracter permanent ca si conditie esentiala pentru securitatea si stabilitatea din spatiul euro-atlantic. In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina desfasurare, intr-un exemplu clar de solidaritate si integrare. Trupele americane stationate in baza de la Mihail Kogalniceanu sporesc potentialul posturii de aparare si descurajare a intregii Aliante, nu doar a Romaniei. Este o dovada clara a solidaritatii si determinarii Aliantei pentru apararea teritoriului NATO impotriva oricarei agresiuni", se arata in comunicatul MApN.