Igor Dodon a decorat doi lideri separatisti din Gagauzia cu Ordinul Republicii Moldova

Anuntul a fost facut la Comrat, unde Igor Dodon a participat la ceremoniile organizate astazi cu ocazia aniversarii a 23 de ani de la adoptarea legii care ofera Gagauziei un statut special de autonomie.Acesta a depus flori, impreuna cu baskanul (guvernatorul - n.red.) Irina Vlah, la placa memoriala unde ar urma sa fie ridicat un monument poporului gagauz"Moldova se poate afirma ca stat doar luand in consideratie interesele Gagauziei si ale Transnistriei. Greselile comise in ultimele cateva luni arata ca, din pacate, conducerea Paramentului nu intelege asta. Dar o intelegem noi si majoritatea cetatenilor Republicii Moldova", a declarat Igor Dodon, citat de Gagauzinfo.md.La randul sau, baskanul Irina Vlah sustine ca autoritatile de la Chisinau nu ar fi pus in aplicare, in totalitate, legea cu privire la statutul special al Unitatii Teritorial-Administrative Gagauz-Yeri. La fel, si Mihail Kendighelean, unul dintre separatistii decorati de Igor Dodon, afirma ca drepturile regiunii autonome ar fi sistematic incalcate de administratia centrala.La ceremonie a participat si ambasadorul Turciei in Republica Moldova, Hulusi Kᅣlᅣc, potrivit caruia "consolidarea statutului Gagauziei va face mai puternic statul moldovenesc-, informeaza sursa citata.Mentionam ca Mihail Kendighelean este unul dintre organizatorii asa-zisului congres al deputatilor de la Comrat, care in 1989 proclama infiintarea unei republici gagauze ca parte componenta a URSS, iar Stepan Topal a fost presedinte al pretinsului legislativ al autoproclamatei republici gagauze, incepand din 1990.