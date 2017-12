Principesa Margareta, in mesajul Casei Regale de Craciun: In lunile urmatoare, in consonanta cu autoritatile Statului, voi face cunoscuta o suma de pasi pentru a continua munca tatalui meu

"Fiindca, in ciuda faptului ca nu trebuie sa uitam niciodata pe Regele Mihai cel Statornic si Drept, este datoria noastra sa privim spre viitor. Familia Regala va continua, cu aceeasi constanta, sa sustina si sa consolideze interesele tarii noastre. In lunile urmatoare, in consonanta cu autoritatile Statului, voi face cunoscuta o suma de pasi pentru a continua munca tatalui meu", afirma Principesa Margareta, in mesajul de Craciun difuzat printr-un comunicat de presa.Iata mai jos acest mesaj""Romani,Timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat, Regele Mihai a trimis in aceasta zi a fiecarui an mesajul lui catre natiune. Din frageda copilarie imi amintesc grija cu care tatal meu scria aceste discursuri si nelinistea pe care o incerca pana hotara ce cuvant era mai potrivit. Mesajul de Craciun a fost pentru el, in zilele de gheata ale surghiunului, singura forma de comunicare directa cu romanii, pe care jurase sa-i ocroteasca si sa-i apere; a fost, la modul propriu, sfanta lui Impartasanie laolalta cu toti romanii.Acesta este primul nostru Craciun fara Regele Mihai dar, anul acesta, sarbatorind nasterea Mantuitorului, noi omagiem totodata viata si implinirile celui de-al patrulea monarh al Statului roman modern. Istoria va da, inevitabil, verdictul sau privitor la domnia Regelui Mihai. Dar atmosfera extraordinara de la funeraliile Regelui, felul in care intreaga natiune s-a unit in durere la trecerea sa in lumea dreptilor, este semnul ca timpul prezent si-a dat deja verdictul privitor la domnia Regelui Mihai cel Statornic si Drept.Nu vom uita niciodata gesturile simple de devotament ale milioanelor de romani carora li s-a indoliat sufletul la disparitia Regelui, nu vom uita oamenii care s-au aliniat la marginea soselelor si caii ferate, pe ultimul Lui drum, unii tinand in mana o singura floare, altii un mic drapel national sau Biblia familiei lor, clasele de scolari care au iesit de-a lungul drumului convoiului funerar in frunte cu profesorii lor, elevii de la Sfantul Sava, scoala tatalui meu, care au venit la Sala Tronului sa fie alaturi de Rege o clipa.Nu voi uita vreodata nici raspunsul unificator al Preafericitul Patriarh Daniel si al intregii noastre Biserici, nici cel al Presedintelui, Parlamentului, Guvernului si al intregii noastre clase politice, impreuna cu cel al inaltilor reprezentanti alesi de peste Prut, atunci cand tatal meu s-a ridicat la Ceruri. Stiu ca nimic nu ar fi dat Regelui Mihai mai multa satisfactie decat asezarea impreuna a intregii noastre natiuni. Si va asigur ca toti sefii de Stat care au venit la Bucuresti pentru a fi aproape de Rege pe ultimul sau drum si-au dat imediat seama ca se afla in fata unei natiuni unita in suferinta, unita in mandria propriilor izbanzi si hotarata asupra viitorului ei.Fiindca, in ciuda faptului ca nu trebuie sa uitam niciodata pe Regele Mihai cel Statornic si Drept, este datoria noastra sa privim spre viitor. Familia Regala va continua, cu aceeasi constanta, sa sustina si sa consolideze interesele tarii noastre. In lunile urmatoare, in consonanta cu autoritatile Statului, voi face cunoscuta o suma de pasi pentru a continua munca tatalui meu.As vrea sa inchei mesajul de Craciun cu o fraza a bunicului meu, Regele Carol al II-lea, rostita in ziua in care Principele Mostenitor Mihai devenea ofiter al Armatei Romaniei, acum exact 80 de ani: "Nu de unde ai pornit insemneaza ceva" a spus Regele Carol al II-lea tanarului sublocotenent Mihai, "ci unde, prin meritele tale si ravna ta, ai ajuns".Craciun luminat si la multi ani!Castelul Savarsin, Craciun 2017"