Premierul Tudose accepta intalnirea cu organizatiile civice: Sunt deschis la dialog; sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei si al romanilor

Seful Guvernului a propus data de 27 decembrie pentru organizarea acestei intalniri.Amintim ca un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada fata de propunerile de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura solutie pentru prezervarea si consolidarea democratiei."Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmis ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei si al romanilor, iar acest lucru nu este posibil fara toleranta si deschidere la opinii contrare. Craciun fericit!", a scris Tudose sambata, pe Facebook, intr-un comentariu lasat la scrisoarea deschisa postata pe pagina comunitatii "Coruptia ucide".