Nou cod galben de ninsori si vant puternic in zona de munte din opt judete

Pentru judetele Meheinti, Gorj si Valcea, codul galben a intrat in vigoare la ora 16.00. Astfel, in zona montana inalta, vantul va avea intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80-90 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.In Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1.700 de m, vantul va avea intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80-90 de kilometri pe ora, spulberand si viscolind zapada, reducand vizibilitatea sub 50 de metri. In acest caz, avertizarea este valabila pana la ora 23.00.In Caras-Severin, codul galben va ramane valabil pana la ora 20.00, vantul urmand sa aiba intensificari in zona montana, la peste 1.800 de metri cu viteze la rafala de 80-100 km/h. Va fi ceata, cu depuneri de chiciura.