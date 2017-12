Scrisoare deschisa a 43 de organizatii civice active in prostestele de strada, care cer premierului Tudose o intalnire

"Cele 43 de organizatii civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonantei de urgenta nr. 13 si, ulterior, propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, va solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie 2017, la discretia dumneavoastra. Dorim sa purtam o discutie institutionala, asezata, calma si rationala, fara stridentele inerente pozitionarilor politice sau civice din acest ultim an. Consideram ca interesul pentru viitorul Romaniei, valorile democratice si statul de drept, libertatea si bunastarea concetatenilor nostri trebuie sa primeze, iar dialogul este singura solutie pentru prezervarea si consolidarea democratiei", se precizeaza in scrisoarea deschisa transmisa sambata si citata de Agerpres.Organizatiile semnatare sustin ca au existat deficiente majore ale dialogului si consultarii dintre legiuitor si societate in ansamblu in privinta adoptarii legilor justitiei si in discutiile privind modificarea codurilor penale."Mai mult, fracturarea dialogului dintre legiuitor si institutiile independente ale statului, dintre legiuitor si institutiile europene, dintre legiuitor si partenerii nostri din Uniunea Europeana si NATO pune intr-un pericol major si iminent separatia puterilor in stat, respectiv rolul si credibilitatea noastra in lume. Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice si de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca natiune. Stim ca functia de prim-ministru presupune responsabilitate si greutatea deciziilor privind viata fiecarui roman. Ele trebuie asumate si aceasta este o decizie individuala, care va apartine. Noi ne declaram disponibilitatea de a contribui, dupa puterile noastre, la dialog, consultare si solutii in sensul respectarii principiilor democratice, ale statului de drept si drepturilor fundamentale. Aceasta este o propunere a unor oameni sinceri si liberi, care, dincolo de orice simpatii sau antipatii personale, sunt preocupati autentic de viitorul Romaniei. Asteptam un raspuns si suntem increzatori ca putem dialoga", se mentioneaza in scrisoarea deschisa.De asemenea, in document se afirma ca actuala generatie are o datorie morala fata de toti cei care si-au dat viata in urma cu 28 de ani."Va uram un Craciun fericit dumneavoastra si familiei dumneavoastra. Sa nu uitam ca viitorul nostru este comun, iar ce ne afecteaza pe noi, afecteaza pe toata lumea. Copiii nostri au dreptul sa traiasca intr-o tara demna, in libertate si bunastare, iar generatia noastra are o datorie morala fata de toti cei care si-au dat viata pentru noi acum 28 de ani", precizeaza organizatiile semnatare.Printre organizatiile care au semnat scrisoarea catre premier se numara Initiativa Romania, Coruptia Ucide, Grupul pentru Dialog Social (GDS), #activAG Pitesti, Actiunea Civica Galati, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), Centrul Roman pentru Politici Europene (CRPE), Consiliul Tineretului din Romania, Asociatia Aradul Civic, Asociatia Civica ProFest, Curatam Galatiul, Diaspora Franta solidara cu Romania, Evolutie in Institutie, Geeks for Democracy, Grupul civic #Insist, Initiativa Timisoara (federatie a 10 ONG-uri), Oradea Civica, Radautiul Civic, Rezist Birmingham WMW, Rezist Dublin, Rezist in Bacau, #Rezist Liguria, #Rezist Milano, Rezist Munchen, Rezist Ramnicu Valcea, #Rezistam si la Paris, Rezist Zurich, #REZISTENTA, Romania As We Want It- Milano, Romania Vie, Save Montana-New York, Safeta Steagului U.E., Valea Jiului Society.