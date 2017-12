VIDEO Peste o suta de oameni, ucisi de furtuna tropicala care a lovit sudul statului Filipine 

Peste o suta de oameni au fost ucisi de furtuna tropicala care a lovit sudul Filipine, iar cateva zeci pe persoane sunt date disparute, scrie BBC, citat de news.ro. Furtuna Tembin a provocat inundatii si alunecari de teren importante in mai multe parti ale insulei Mindanao, cea mai sudica a statului Filipine. Doua dintre cele mai afectate localitati sunt Tubod si Piagapo, unde mai multe case au fost ingropate.





Tembin, cu rafale de vant care au ajuns la 80 km/ora, a trecut de insula Mondanao si se indreapta spre sudul Palawan continuandu-si traiectoria vestica. Tembin, cunoscuta drept Vinta in Filipine, a lovit Mindanao vineri, iar in unele zone a fost declarata stare de necesitate.

Oficiali au declarat ca in Lanao del Norte au fost inregistrate cel putin 62 de decese, alte 46, in Zamboanga del Norte, si 18, in Lanao del Sur. Politia din Tobod, aflat in Lanao del Norte, a declarat pentru AFP ca in oras au fost inregistrate cel putin 19 morti.





"Raul a crescut si cele mai multe dintre case au fost luate de apa. Orasul nu mai este acolo", a spus un purtator de cuvant, precizand ca voluntarii sapa in noroi pentru a incerca sa recupereze trupuri in satul Dalama.





Un alt oficial a declarat pentru AFP ca 10 oameni au murit in orasul Piagapo, la 10 km est de Tubod. Cei mai multi morti au fost inregistrati in orasele Sibuco si Salug. Caderea liniilor de cuminicatii si a alimentarii cu energie electrica ingreuneaza eforturile de salvare.





In urmatoarele trei zile, furtuna va ajunge si in sudul Vietnamului. In urma cu o saptamana, furtuna tropicala Kai-Tak a lovit centrul Filipine, lasand in urma zeci de morti. Regiunea inca se reface dupa taifunul Haiyan, care, in 2013, a omorat 5.000 de oameni si a afectat milioane.