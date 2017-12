Bucuresti: Asistenta medicala de urgenta, asigurata de sarbatori in noua spitale si de Serviciul de Ambulanta 

Asistenta medicala pentru cazurile urgente in perioada Craciunului, dar si a Revelionului va fi asigurata, in Capitala, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare, informeaza news.ro.





Cele noua spitale din Capitala care preiau urgentele medicale in aceasta perioada sunt: Spitalul Floreasca (telefon 021/599.23.00), Spitalul Universitar (021/318.05.22; 021/318.81.04), Spitalul "Sfantul Pantelimon" (021/255.40.90), Spitalul "Sfantul Ioan" (021/334.59.70), Spitalul "Bagdasar-Arseni" (021/334.30.25), Spitalul de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri (021/224.09.47), Spitalul de Urgente Oftalmologice (021/319.27.51), Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu" (021/316.93.66) si Spitalul pentru Copii "Marie Curie" (021/460.30.60).





De asemenea, Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABI) va avea program normal de lucru si preia, la numarul 112, solicitarile de la persoanele care au urgente medicale. Serviciul de Ambulanta asigura si eliberarea de certificate constatatoare de deces in Capitala.





Si Directia de Sanatate Publica Bucuresti a anuntat ca are un serviciu de garda permanent, la sediul din strada Spiru Haret nr. 14, in Sectorul 1, sesizarile putand fi facute la numerele de telefon 021/313.77.39 si 021/311.21.90.