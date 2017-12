Alba: Un tanar a murit si alti trei au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier 

Un tanar a murit si alti trei au fost raniti in noaptea de vineri spre sambata dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba, soferul fugind de la fata locului si fiind gasit doar spre dimineata de politisti si dus la spital, transmite news.ro.





Purtatorul de cuvant al IPJ Alba, Luminita Prodan, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca accidentul a avut loc pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier unde un autoturism de teren cu patru persoane la bord s-a rasturnat intr-o rapa.





"Un tanar de 28 de ani din Cimpeni, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de camp, s-a rasturnat intr-o rapa, pe o distanta de 60-70 de metri, intr-o zona impadurita, iar autoturismul s-a oprit in niste arbori. In urma accidentului, un tanar de 23 de ani, pasager in autoturism, a fost ranit grav si a decedat, iar doi tineri, ambii de 26 de ani, au fost raniti usor. Potrivit declaratiilor celor doi tineri raniti usor, dupa producerea accidentului, soferul ar fi parasit locul producerii lui. A fost cautat pe parcursul noptii, dar nu a fost gasit" a spus Prodan.





Ulterior soferul autoturismului a fost gasit, sambata dimineata, de o patrula formata din politisti si jandarmi, in timp ce se deplasa pe un drum (zona Valea Bistrei).





"A fost transportat la spitalul din Cimpeni, intrucat acuza ceva dureri. Cercetarile sunt continuate" a mai spus Prodan.