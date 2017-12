Nutritionist: Cuvantul magic pentru sarbatori este cumpatare / Sugeram pentru perioada sarbatorilor sa se consume alimentele traditionale de Craciun, preparatele din porc

Nutritionistii recomanda ca in Seara de Craciun si in zilele de sarbatori care urmeaza oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, transmite Agerpres.





"Cuvantul magic pentru sarbatori este cumpatare. Sarbatorile incep in seara de 24 decembrie si se termina dupa un serial de zile onomastice, sarbatori religioase sau la cumpana dintre ani. Apoi iar vor fi sarbatori onomastice pana in ziua de 8 ianuarie. Toate sunt mari provocari emotionale, dar si gastronomice pentru om, combinate sau nu cu perioade de vacanta. Ce facem in aceasta perioada?! Spuneam ca este vorba de cuvantul magic cumpatare. Cu alte cuvinte, putem consuma din toate, dar cu moderatie, cu multa cumpatare.

In seara de Craciun, de exemplu, sunt doua categorii de persoane: cei care au postit si si cei care n-au postit. Postitorii sunt extrem de vulnerabili la abundenta gastronomica si alcoolica din Seara de Craciun, pentru ca dupa o perioada de sase saptamani de post, stomacul nu mai este obisnuit si alimentele pe care inainte le tolera s-ar putea sa nu le mai tolereze, mai ales ca sunt in cantitate mare si mai ales ca sunt la o ora neobisnuita pentru corp, adica seara, seara tarziu. Stomacul omului nu este obisnuit cu asa ceva.

Toate aceste lucruri se repeta a doua zi, e ziua intai de Craciun, se repeta in ziua a doua de Craciun si va dati seama ca, pur si simplu, organismul uman este bulversat de abundenta alimentara, combinata cu consumul de alcool, combinata cu fumatul, chiar si la persoane care in general nu fumeaza. Si, culmea, in aceasta perioada oamenii se misca mai putin. De aceea, repet pentru a treia oara: cumpatarea este recomandarea cea mai importanta pe care o facem", a declarat, pentru Agerpres, nutritionistul Nicolae Hancu.





El chiar recomanda in aceasta perioada preparatele traditionale din carne de porc, dar cu masura, si consumate in zile diferite, la fel cum recomanda evitarea oualor si a produselor cu maioneza.





"Sugeram pentru perioada sarbatorilor sa se consume alimentele traditionale de Craciun, preparatele din porc. Poate ca lumea este contrariata de aceasta recomandare pe care o face un nutritionist, dar e vorba de preparate de porc. Toate pot fi consumate, dar, a patra oara repet, cu moderatie, cu cumpatare. Daca avem aperitive din preparate de porc, atunci sa ne limitam, in Seara de Craciun, sa nu mancam si friptura de porc. Sau invers, a doua zi sa nu mancam aperitive si sa mancam friptura de porc", indeamna nutritionistul clujean.





Unul dintre preparatele culinare foarte intalnite sunt si sarmalele, despre care spune ca sunt chiar sanatoase, dar cu conditia sa nu fie consumate cu smantana.





"Sarmalele nu pot lipsi. Sarmalele pregatite cu multa intelepciune, adica sa nu fie carne foarte grasa, sa nu fie carne grasa chiar deloc daca se poate, cu afumatura care sa fiarba in sarmale, dar nicidecum sarmalele, cand sunt terminate, sa nu fie stropite din belsug cu smantana. O sa intrebe lumea cum se pot manca sarmale fara smantana; se mananca foarte bine, e vorba numai ca mental sa fim pregatiti pentru acest lucru si in acel moment sarmalele devin o mancare extrem, extrem de sanatoasa.

Dar inca o data va spun: daca aperitivele sunt bogate, sunt preparate din porc, daca urmeaza o ciorba care este si ea bogata in smantana si apoi mai urmeaza si o friptura bogata in grasime, cu niste garnituri de tip cartofi prajiti si asa mai departe, atunci va dati seama ca sarmalele nu fac decat sa umple paharul si sa declanseze tulburari digestive", atentioneaza Nicolae Hancu.





Potrivit acestuia, pot fi consumate si dulciuri, dar si ele in cantitati mici si fara sa fie combinate cu alte alimente grele.





"Daca se consuma dulciuri, ele sa fie aproximativ la o ora dupa ce s-a consumat felul doi, iar in Noaptea de Craciun chiar sa nu se consume dulciuri decat niste dulciuri sub forma de fursecuri si sa se lase pentru a doua zi la pranz prajiturile cu crema, torturile, care torturi, daca nu suntem atenti, din torturi devin torturi. Recomandarile noastre pentru a se consuma din toate - cu alte cuvinte, gustati din toate, dar nu mancati din toate - se refera cu precadere la cei care au postit, dar se refera si la cei care nu au postit, dar care sufera de anumite afectiuni ale tubului digestiv sau sunt cardiaci sau au afectiuni renale sau diabet zaharat.

Aceste persoane sunt si mai vulnerabile la tulburari digestive sau chiar la evenimente cardiace neplacute in perioada Sarbatorilor de Craciun, a zilelor onomastice - Vasile, Stefan, Sfantul Ioan - si care pot fi prevenite - pentru a sasea oara spun - cu moderatie, cumpatare. Daca tinem cont de aceasta vorba atat de inteleapta, veche de pe vremea lui Aristotel, nu facem decat sa beneficiem din plin de magia Sarbatorilor de Craciun, sa ne bucuram inclusiv de preparatele culinare, de un pahar de vin bun, fara sa fim bolnavi", explica medicul.





In privinta bauturilor alcoolice, Nicolae Hancu recomanda in special vinul, in cantitati mici, mai putin berea si deloc bauturile spirtoase, mai ales inainte de masa.





"Noi in general nu recomandam bauturile spirtoase consumate inainte de mancare, pentru ca se produc anumite modificari care deregleaza dupa aceea consumul alimentelor. Recomandam vin la masa si dupa masa. Pentru Seara de Craciun berea este mai putin recomandata, dar ea poate sa fie mutata pentru prima zi de Craciun, pentru ziua de 25 si 26. Toate acestea pot sa fie consumate; doua-trei pahare de vin... Daca cineva are antrenament la mai mult si-si pierde masura o sa vada care sunt consecintele, pentru ca va dati seama ca abuzul alimentar combinat cu abuzul alcoolic este un dezastru pentru un organism si pentru un organism care urmeaza dupa post este un si mai mare dezastru", avertizeaza nutritionistul.





Totusi, daca se depaseste consumul moderat de alcool, cu efecte neplacute a doua zi, Nicolae Hancu recomanda ca remediu apa la temperatura camerei, nu lichidele folosite in popor, cum este moarea de varza.





"Daca pe cineva il afecteaza abuzul de alcool si de mancare, a doua zi el trebuie sa fie retinut, cel putin pana in partea a doua a zilei, sa aiba un bun tranzit intestinal pentru a-si elimina reziduurile alimentare si asa mai departe. Sub niciun motiv sa nu isi provoace voma, asa cum faceau romanii in urma cu mii de ani, si sa consume foarte multe lichide, lichide la temperatura camerei. Povestea aceasta cu moarea de varza, cu licori acre si asa mai departe sunt vorbe din popor si nu am nicio baza stiintifica. Sa nu uitam ca un consum de apa minerala gazoasa sau negazoasa, plata, consumata mai mult de 2-3 litri ajuta foarte mult la reechilibrarea organismului, combinata cu consumul de fructe, dar nu chiar imediat, pentru ca ne provocam tulburari digestive. Si cu salate, legume la gratar, legume la cuptor", mai spune sursa citata.





Potrivit nutritionistului clujean, o alta componenta importanta este miscarea, dar una usoara, precum si odihna.





"Dupa fiecare masa copioasa e bine sa ne plimbam sau sa urcam pe bicicleta de camera, dar nicidecum sa alergam, nicidecum sa inotam imediat, chiar daca avem bazin de inot acasa, pentru ca nu facem decat sa provocam anumite evenimente neplacute digestive sau cardiovasculare. Si odihna este importanta, este cea de a patra componenta a stilului de viata. Somnul este extrem de important, dar in aceste zile de vacanta somnul va fi respectat, pentru ca, chiar daca nu ne culcam seara la 11 sa ne sculam la 6 si ne culcam noaptea la 2, dar 8 ore de somn vor fi respectate", sustine Hancu.