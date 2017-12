VIDEO Interventia la sonda din Satu Mare care a luat foc luni continua, incendiul nu a fost stins inca

Operatiunile pentru stingerea incendiului si inlaturarea riscului de explozie la sonda de gaze din Satu Mare continua si in a sasea zi, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Pompierii din cadrul ISU Satu Mare intervin si la aceasta ora pentru asigurarea masurilor de protectie la sonda aflata pe raza comunei satmarene Moftin, la care a izbucnit un incendiu la inceputul acestei saptamani.





In cursul zilei vineri, inspectorul general al IGSU, aflat la coordonarea actiunilor din teren, a dispus dislocarea la locul incendiului a cinci motopompe de mare capacitate de la ISU Bihor, ISU Maramures, ISU Satu Mare, ISU Salaj si ISU Timis. Totodata, o echipa de specialisti din IGSU a efectuat o recunoastere la fata locului, in vederea amplasarii acestor motopompe, care vor fi alimentate de la bazine de apa dispuse in apropiere.







La fata locului, s-a amenajat zona pentru interventie, prin consolidarea platformei astfel incat sa nu permita impotmolirea din cauza greutatii autospecialelor. De asemenea, au fost pregatite mijloacele de protectie ale autospecialelor si personalului de interventie impotriva temperaturilor ridicate de la fata locului, noteaza sursa citata.





Si in zilele urmatoare, echipajele de pompieri, impreuna cu celelalte autoritati, dar si expertii convocati de catre societatea care detine sonda, vor actiona, sub coordonarea inspectorului general al IGSU, pentru remedierea situatiei.