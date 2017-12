SUA: Fost puscas marin, arestat de FBI pentru ca pregatea un atac terorist

Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza dpa si AFP, citate de Agerpres.





Documentele tribunalului postate de presa americana arata ca Everitt Aaron Jameson si-a exprimat sustinerea pentru Statul Islamic si a planuit sa comita, in perioada 18-25 decembrie, un atac cu explozibili si arme de asalt impotriva Pier 39, un centru comercial foarte frecventat, situat pe faleza din San Francisco.





Jameson a discutat despre atac cu un agent acoperit al FBI, pe care il credea asociat cu lideri ai Statului Islamic, spunand ca atacul trebuie sa fie 'ceva in genul' atentatelor de la New York din octombrie sau de la San Bernardino in 2015.





Jameson i-ar fi cerut agentului materiale pentru a fabrica o bomba si a detaliat un plan in care urma sa foloseasca explozibili pentru a 'mana' oameni intr-un loc unde ar fi inceput sa traga asupra lor. El ar fi spus, de asemenea, ca este gata sa moara in atac.





Fostul puscas marin a intrat in vizorul FBI in septembrie, dupa ce o sursa a observat ca Jameson aproba pe Facebook postari pro-SI si favorabile terorismului.





Dupa ce a discutat despre prezumtivul complot cu un agentul FBI sub acoperire, la mijlocul lui decembrie, Jameson a parut sa dea inapoi in zilele urmatoare, spunand: 'Cred ca nu pot sa fac asta, de fapt. M-am razgandit'.





Cu toate acestea, agentii federali i-au perchezitionat miercuri locuinta din Modesto, unde au gasit arme de foc, munitii, artificii, un plic cu testamentul lui Jameson si o scrisoare ce parea a fi destinata anchetatorilor dupa atac.





Jameson a intrat in randul puscasilor marini in 2009, dar a fost apoi eliberat din armata pentru inrolare frauduloasa, pentru ca nu declarase ca era suferind de astm, indica documentele tribunalului. In perioada petrecuta in armata, el a fost instruit ca tragator de elita.