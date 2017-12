Zapada de peste jumatate de metru pe partiile de mare altitudine de pe Valea Prahovei

Cateva mii de turisti vor petrece vacanta de Craciun in statiunile de pe Valea Prahovei, gradul de ocupare a locurilor de cazare omologate fiind, potrivit operatorilor din turism, de peste 70 la suta in statiunile Sinaia si Busteni. Pe partiile din Valea Dorului si Valea Soarelui, stratul se zapada depaseste jumatate de metru, iar in ziua de Craciun mijloacele de transport pe cablu vor functiona de la ora 10.30, potrivit news.ro.





Statiunile Sinaia si Busteni se afla in topul destinatiilor preferate de romanii care petrec vacanta de Craciun in tara, gradul de ocupare a locurilor de cazare la Sinaia fiind de aproape 80 la suta, in timp ce, in Busteni, putin peste 70 la suta dintre locurile de cazare sunt rezervate pentru aceasta perioada, potrivit operatorilor din turism.





Astfel, mii de turisti sunt asteptati sa petreaca vacanta de Craciun in statiunile de pe Valea Prahovei, cei mai multi dintre ei urmand a ajunge la destinatii duminica.





In conditiile in care la munte a nins abundent, la altitudini mari, partiile situate in Valea Dorului si Valea Soarelui sunt foarte bune pentru practicarea sporturilor de iarna, stratul de zapada depasind jumatate de metru.





Maria Floricica, director al SC Transport Urban Sinaia SA, compania care administeraza domeniul schiabil din Valea Dorului si Valea Soarelui, a declarat pentru News.ro ca toate cele sase partii de mare altitudine sunt acoperite cu un strat de zapada naturala si artificiala cuprins intre 60 si 80 de centimetri.





De asemenea, autoritatile din Sinaia lucreaza pentru amenajarea partiei care se afla sub traseul telegondolei care urca din statiune la Cota 1.400 din Bucegi. Astfel, pe Partia Noua au fost puse in functiune tunurile pentru zapada artificiala, iar sambata aceasta partie va fi oficial deschisa pentru turisti.





La Sinaia, mijloacele de transport pe cablu functioneaza zilnic, incepand cu ora 8.00 pana la ora 17.00. Iubitorii sporturilor de iarna pot schia sau face snowboard inclusiv in ziua de Craciun, cand programul instalatiilor de transport pe cablu din statiune va incepe la ora10.30 si va dura pana la ora 17.00.





Preturile pentru transportul pe cablu la Sinaia sunt aceleasi ca anul trecut, costul unui schi pass pentru o zi fiind de 145 de lei pentru un adult, 125 de lei pentru studenti si 100 de lei pentru copii.





O calatorie cu telegondola, care urca in doua tronsoane - pana la Cota 1.400 si apoi pana la Cota 2.000 din Bucegi - costa 20 de lei pentru unul dintre cele doua tronsoane sau 35 de lei pentru ambele, in cazul adultilor,si 15 lei pentru un tronson sau 20 de lei pentru ambele tronsoane, in cazul copiilor.





In statiunea Busteni, turistii pot merge in parcul de distractii de pe Domeniul Kalinderu, in timp ce la Azuga domeniul schiabul este practicabil doar partial.