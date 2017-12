Vremea de Craciun va fi calda, cu temperaturi de pana la 15 grade in sudul si sud-vestul tarii si ninsori la munte 

Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. In Capitala, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi de 10-11 grade si nu vor fi precipitatii, transmite news.ro.





Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), sambata vremea va fi in general inchisa in toata tara, iar dimineata si seara va fi ceata in zonele joase, in timp ce, in vestul, nordul si centrul tarii vor fi precipitatii mixte. Va ninge, insa, la munte, mai ales pe crestele mai inalte, unde vor fi intensificari temporare ale vantului, care vor depasi la rafale 70-80 de kilometri pe ora. Temperaturile pe timpul zilei vor fi cuprinse intre 3 si 7 grade, mai mari in sud-vest, iar minimele nu vor depasi zero grade.





De duminica, Ajunul Craciunului, temperaturile vor incepe sa creasca usor, insa cerul va ramane mai mult noros in partea de nord. In est, in zona Marii Negre, va ploua slab. Precipitatile vor fi predominant sub forma de ploaie in regiunile intracarpatice, iar in zona montana va ninge si vor fi intensificari temporare ale vantului. Pe crestele cele mai inalte, rafalele pot ajunge si la 90 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea. Maximele vor fi cuprinse intre 5 si 9 grade Celsius, iar temperatura pe timpul noptii va fi in jur de -2 grade.





In prima zi de Craciun, temperaturile vor continua sa creasca, astfel ca se vor inregistra 6 grade in Transilvania si chiar si 15 grade in Oltenia. Cerul va fi variabil, vor fi innorari, in special, in zonele de munte, dar si in nordul tarii. Vor fi precipitatii mixte slabe pe arii restranse la munte, unde vantul va avea unele intensificari. Va fi prezenta si ceata dimineata si noaptea, in zonele mai joase. Temperaturile pe timpul noptii se vor situa intre -2 si 5 grade Celsius.





In ceea ce priveste Capitala, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada. Sambata, cerul va fi mai mult innorat, iar spre seara ar putea ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 5-6 grade, iar cea minima de va cobori sub -4 grade.





Duminica, maximele vor fi de 10-11 grade, cu cer variabil si vant slab si minime de zero grade. Este posibil sa apara ceata dimineata si noaptea, dar si in dimineata urmatoare, de Craciun. Luni, temperaturile vor mai creste putin, ajungand la 14 grade, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab. Pe timpul noptii vom avea o minima de -2 grade.