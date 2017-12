Saptezeci de cazuri noi de rujeola inregistrate in ultima saptamana, aproape jumatate in Ialomita si Bucuresti

Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul.





Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei a ajuns la 10.268, dintre care 36 de decese.





Potrivit CNSCBT, 9.824 dintre pacientii cu rujeola nu s-au vaccinat deloc, 1.967 dintre acestia fiind bebelusi mai mici de un an.





Potrivit specialistilor, rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola una are nevoie de spitalizare.





Statisticile mai arata ca, pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeola, boala este mortala, iar vaccinul protejeaza copiii impotriva bolii.