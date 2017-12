Noua romani au fost raniti in urma accidentului feroviar din Spania; unul singur a fost spitalizat, restul au leziuni minore

Conform informatiilor obtinute de la autoritatie locale pana la acest moment, in urma accidentului noua persoane au fost ranite - una dintre ele a fost spitalizata, iar celelalte opt au leziuni minore. Reprezentantii MAE spun ca persoana internata la spital - o femeie - este in afara oricarui pericol."Ambasada Romaniei in Spania urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul feroviar produs la Alcala de Henares. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a verifica daca printre persoanele afectate sunt si cetateni romani, cat si cu scopul de a obtine informatii suplimentare cu privire la circumstantele producerii accidentului", mai spune MAE.Reprezentantii Ministerului de Externe adauga ca pana la acest moment la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitari de asistenta din partea cetatenilor romani afectati."Misiunea diplomatica monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine contactul neintrerupt cu autoritatile locale, fiind pregatita sa intervina daca situatia o va impune", adauga sursa citata.Accidentul feroviar a avut loc la Alcala De Henares, in Spania, cand un tren care circula cu viteza foarte mica, fiind deja in gara, s-a ciocnit de tamponul de la capatul liniei ferate. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite grav, iar alte 37 au avut nevoie de ingrijiri medicale.