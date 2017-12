Sute de persoane au protestat in fata Ambasadei SUA din Bucuresti fata de decizia de a recunoaste Ierusalimul capitala a statului Israel

Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje precum 'Solidaritate Romania-Palestina', 'Ierusalim - orasul tuturor religiilor', 'Decizia lui Donald Trump este o incalcare flagranta a legii internationale', 'Ierusalim este capitala statului Palestina'.'Noi avem (...) nevoie de opinia publica din Romania si din Europa sa stie ca in Orientul Mijlociu are loc o incalcare flagranta a legilor internationale, a hotararilor ONU, Consiliului de Securitate si chiar a Conventiei de la Geneva care prevede protectia civililor in timpul razboiului. Acolo se omoara copii zilnic, se darama case si chiar visele si aspiratiile oamenilor din Orientul Mijlociu', a declarat purtatorul de cuvant al Clubului Romano-Arab de Cultura si Presa, Ahmed Jaber.El a aratat ca protestul a fost organizat pentru a spune 'stop' incalcarii legilor internationale si a spus ca cine nu respecta legile internationale in Orient nu are cum sa respecte legile internationale privind Europa si lumea intreaga.'Vine presedintele Trump, cu aroganta, spunand ca Ierusalimul este capitala Israelului. Daca era vorba de un stat normal n-as fi strigat ca aceasta decizie este ilegala. Este ilegala pentru ca deciziile Consiliului de Securitate, deciziile ONU, deciziile UNESCO spun clar ca Ierusalimul este un oras ocupat de Israel. Tu il dai ca fiind capitala ocupantului? Este o nerusinare, este un lucru pe care nu cred ca-l accepta nimeni', a mai spus Ahmed Jaber.Reprezentantii a 16 fundatii si asociatii culturale, profesionale sau religioase, ale comunitatii arabe si musulmane din Bucuresti, si-au aratat nemultumirea fata de aceasta decizie.'Aceasta este o decizie unilaterala a Statelor Unite, care a fost respinsa si de Adunarea Generala a Natiunilor Unite si de Uniunea Europeana, in ciuda tuturor presiunilor Statelor Unite de a impune aceasta decizie. Ierusalimul este capitala Palestinei, este al palestinienilor si asa trebuie sa ramana. Statul Israel a deposedat palestinienii de numeroase teritorii, in mod abuziv, iar acum incearca sa le rapeasca si inima statului lor', se arata intr-un comunicat al Centrului cultural Islamul Azi, transmis joi si citat de Agerpres.La 6 decembrie, presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel, anunt ce a marcat o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu. Totodata, Trump a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, informeaza agentiile de presa internationale.