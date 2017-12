Inalta Curte a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru legile prin care majoritatea PSD-ALDE a modificat legile 304 si 317

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis vineri, in adunarea generala, sa sesizeze Curtea Constitutionala privind neconstitutionalitatea a inca doua legi din pachetul propus de coalitia PSD-ALDE pentru legile justitiei, potrivit unor surse judiciare. E vorba despre proiectele pentru modificarea Legii 304/2004 si Legii 317/2004.Reamintim ca Inalta Curte a decis ieri sa atace prima lege din pachetul de trei legi ale justitiei, cea care modifica Legea 303/2004."Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art.25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la exercitarea controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, in legatura cu legile de modificare si completare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, au adoptat Hotararea nr.3 din 22 decembrie 2017, prin care au sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate cuprinse in Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si in Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii", potrivit unui comunicat al Inaltei Curti.