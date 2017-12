Dragnea, despre organizarea unui referendum pe tema redefinirii familiei: Da, cat de repede

Initiativa cetateneasca pe aceasta tema prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor". In prezent, Constitutia prevede ca 'familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre soti'."Da, cat de repede. Nu mai vreau sa dau termene - pentru ca am primit tot felul de piedici - si am spus cat de repede. Ne apucam sa eliminam piedicile pentru ca la acel referendum trebuie sa ajungem", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat cand va fi organizat un referendum pe tema redefinirii familiei.Liderul social-democratilor s-a referit si la declaratia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau, care a vehiculat ideea unui referendum pe tema monarhiei ca forma de guvernamant, si a punctat ca este opinia colegului sau."Este punctul de vedere al domnului Badalau pe care si l-a exprimat, o opinie in care crede, in partid nu am discutat", a afirmat Dragnea.