Modificarile la statutul magistratilor incalca 14 articole din Constitutie, spun judecatoriii Inaltei Curti in sesizarea catre Curtea Constitutionala

Cei 89 de judecatori de la Inalta Curte sustin in unanimitate ca prin modificarea statutului magistratilor au fost incalcate 14 articole din legea suprema. Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, potrivit unui comunicat al Curtii.Reamintim ca legea a fost votata marti de Senat, in calitate de camera decizionala, in lipsa opozitiei, care a parasit sala. PSD, ALDE si UDMR au votat noi prevederi privind raspunderea magistratilor - precum aceea ca statul se indreapta obligatoriu impotriva magistratului care a comis eroarea judiciara.