"Inainte de sarbatori, se scumpesc toate". Este fara doar si poate o obsesie nationala, bazata pe experiente neplacute. Si totusi, cel putin anul acesta, lucrurile nu stau chiar asa.Am facut un experiment si am vrut sa vedem cum evolueaza preturile inainte de sarbatori: asa ca am monitorizat un cos de produse, atat in noiembrie, cat si acum, de Craciun.