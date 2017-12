Confederatia Transportatorilor Autorizati: Asteptam modificarile legislative, in concordanta cu decizia Curtii Europene de Justitie care a declarat ca activitatea UBER este de taximetrie.

"Asteptam acum, dupa protestul de ieri si dupa informarea pe care domnul ministru al Dialogului Social, Gabriel Petrea, a facut-o in Guvernul Romaniei, sa se ia o decizie pentru rezolvarea situatiei transportatorilor, astfel incat sa fie eliminata pirateria de orice fel", spun cei de la COTAR"Dupa ce domnul ministru Gabriel Petrea va prezenta si in scris, primului ministru, situatia actuala a transportatorilor si asteptam cu interes luarea unei decizii favorabiile transportatorilor autorizati din Romania, tinand cont de faptul ca atat Ministerul de Interne, cat si MDRAP au semnat aceasta ordonanta de urgenta pentru eliminarea sintagmei - in mod repetat- din legea 38/2003, pentru ca organele abilitate ale statului sa poata aplica legea in mod unitar si pentru a eradica actvitatea neautorizata si nelicentiata din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse regulate sau ocazionale", mai spun cei de la COTAR care de ani de zile solicita ca Uber sa fie scoasa in afara legii."Asteptam de mai multi ani aceasta OUG care sa opreasca pirateria si activitatea tuturor firmelor care fac transporturi neautorizate, ascunzandu-se in spatele unor platforme digitale. Premierul trebuie sa tina cont si de Cortea Europeana de Justitie, a carei decizie arata ca activitatea UBER este de taximetrie, nu de platforma digitala. Noi ne mentinem punctul de vedere si asteptam cu interes hotararea premierului. Pana in momentul de fata, acestei OUG i s-a opus doar ministrul pentru relatia cu parlamentul, Viorel Ilie", declara Vasile Stefanescu, presedinte C.O.T.A.R.Uber a sutinut mereu ca este companie de tehnologie si nu de transport, insa Curtea de la Luxemburg nu a fost de acord cu o astfel de pozitie, argumentand ca Uber nu este un simplu intermediar, ci are influenta decisiva asupra modului in care soferii furnizeaza serviciile. Consecinta este ca Uber va trebui sa se supuna in UE unor reguli mai stricte legate de autorizatii si licente.Acum, autoritatile din tarile UE au primit unda verde de a reglementa Uber si cu siguranta legile vor fi diferite de la tara la tara si acest lucru va depinde si de opinia politicienilor aflati acum la guvernare, dar si de lobby-ul facut de Uber, respectiv de organizatiile taximetristilor.