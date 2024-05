Parteneriat media Vineri, 24 Mai 2024, 15:41

​„Experiența Electric Castle – oriunde, oricând” e promisiunea celui mai nou post de radio din mediul online, lansat de festivalul ce se pregătește pentru cea de-a 10-a ediție. EC Radio reflectă perfect mixtul de stiluri muzicale specific festivalului, cu emisiuni speciale dedicate artiștilor ce vor fi prezenți, începând din 17 iulie a.c., pe scenele de la castel. Data exactă a show-urilor live poate fi găsită, de azi, în programul zilnic publicat pe www.electriccastle.ro

Electric people Foto: Electric Castle

Curatoriat de o echipă definită de pasiunea pentru muzică de calitate, EC Radio este un ghid sonor nu doar pe cei ce așteaptă Massive Attack, Bring Me The Horizon sau Queens of The Stone Age la Electric Castle, ci pentru orice persoană în căutarea unor altfel de selecții muzicale. De azi, diminețile încep cu „Stuck in Traffic”, 3 ore de recomandări de la departamentul de booking al festivalului. Emisiuni precum „Down Memory Lane” oferă playlist-uri pentru nostalgici, cu artiștii prezenți la edițiile trecute ale festivalului, în timp ce „Your Next Favorite Artist” invită la descoperiri, cu artiști noi ce se remarcă printr-un sound personal. Antrenamentul pentru EC 10 se face cu emisiuni dedicate artiștilor din lineup-ul 2024. EC radio poate fi ascultat exclusiv online, pe https://electriccastle.ro/radio

Experiența celor 5 zile de festival este detailată acum, pentru fani, în programul zilnic al evenimentului. Electric Castle debutează, în 17 iulie, cu Reel Party by BT & DJ Yoda, un concept primit cu entuziasm la edițiile trecute. Joi, 18 iulie, festivalul va vibra în ritmuri afro, techno, drum and bass și metal cu Rema, Kungs și Bonobo, Apashe & The Brass Orchestra și Cavalera.

Vineri, 19 iulie, e o zi marcată de show-urile Bring Me The Horizon, Paolo Nutini și Nina Kraviz. Weekendul e rezervat legendelor: Massive Attack și Queens of The Stone Age sunt live, sâmbătă, 20 iulie, când sunt programați și Chase and Status, Khruangbin și Marc Rebillet. Ziua de 21 iulie va fi marcată de stilul dancehall al lui Sean Paul și de Palaye Royale, care vor fascina prin stilul lor de fashion-art rock. Sevdaliza, Kenya Grace și Todd Terje vor fi și ei în ultima zi a EC 10.

Prețul unui bilet de zi este de 90 de euro + taxe, iar o experiență Premium de o zi are prețul de 150 de euro + taxe. Programul complet pentru Electric Castle 2024 și biletele sunt disponibile pe www.electriccastle.ro

