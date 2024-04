Parteneriat media Joi, 18 Aprilie 2024, 11:13

Rema, artistul nigerian ce a convins o lume întreagă să redescopere ritmurile afrobeat, completează line-up-ul anunțat pentru Electric Castle 2024. Alături de Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini, Rema va fi prezent pe scena principală a festivalului, între 17 și 21 iulie.

Rema Foto: Electric Castle

Cu 57 de săptămâni consecutive în Billboard Hot 100, record absolut pentru unul dintre cele mai importante clasamente din industria muzicală, „Calm Down” a fost hit-ul nelipsit de pe ringurile de dans în 2023. Rema a devenit, astfel, primul artist african ce a trecut pragul de 1 miliard de audiții pe Spotify, iar piesa a reușit să provoace o lume întreaga să descopere un artist complex și o nouă direcție creativă în muzica afrobeat. Albumul său de debut Rave & Roses Ultra poartă amprenta muzicii nigeriene, dar este plin de influențe trap, electro și chiar jazz, un stil pe care Rema îl definește ca afrorave și care a convins personalități ca Barrack Obama să îi recomande piesele.

Show-ul programat pentru Electric Castle va include toate hit-urile artistului, de la „Dumebi”, la „Iron Man” și „Soundgasm”, însă Rema menționează tot mai des proiecte noi alături de nume mari din rapul american, ce ar urma a se concretiza în viitorul apropiat. Cu un pic de noroc, fanii din România vor avea șansa să le asculte live, în festival.

Electric Castle îl confirmă și pe Ricardo Villalobos, unul dintre cei mai influenți producători de pe scena minimal - techno. În prim planul muzicii electronice de peste 20 de ani, Villalobos este inventiv, extravagant, foarte puțin interesat de succes, dar obsedat să descopere noi abordări în muzică. DJ-ul care a impus un nivel de subtilitate surprinzător în stilul electro va fi prezent pe Dance Garden Stage, alături de ceilalți 35 de artiști propuși în Sunrise Takeover.

Data de 24 aprilie a.c. este ultima zi în care abonamentele Electric Castle mai pot fi achiziționate la prețul de 139 Euro (plus taxe). Lista completă a artiștilor prezenți la Electric Castle 2024, toate tipurile de abonamente disponibile și opțiunile de cazare în campingul festivalului pot fi găsite pe www.electriccastle.ro

