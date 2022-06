Parteneriat media Miercuri, 22 Iunie 2022, 11:04

Alexandra Ciordas • HotNews.ro

Pregătirile pentru ediția a opta a Electric Castle sunt, deja, în plină desfășurare, iar organizatorii au anunțat programul detaliat pentru scenele din festival. Cei peste 250.000 de participanți așteptați la Bonțida, între 13 și 17 iulie, își pot face de acum programul zilnic, fără a rata nici unul dintre artiștii preferați.

Electric Castle Foto: Electric Castle Facebook

Twenty One Pilots, Gorillaz, Disclosure, Peggy Gou, Moderat, Editors și alte sute de artiști din 24 de țări vor urca pe scenele festivalului la mijlocul lunii iulie, iar lor li se alătură Enter Shikari. Britanicii cu un stil unic ce îmbină post-hardcore, alternative rock și electronicore revin pe domeniul Castelului Banffy după un show electrizant în 2016, când ploaia torențială a alimentat energia publicului pentru un pogo ce a rămas în istoria festivalului. Line-up-ul este completat și de rapperul Spike și trupa de rock alternativ Alternosfera.

Timp de 5 zile, aproape 300 de artiști vor urca pe cele 10 scene ale festivalului. La Main Stage au loc cele mai spectaculoase momente, fiind scena pe care an de an vin cele mai așteptate nume din line-up. Scena Hangar este este prima opțiune pentru cei care știu că Electric Castle e cel mai bun loc să descoperi trupe ce vor fi în curând cap de afiș la marile festivaluri din lume. Muzica hip-hop și trap are o scenă dedicată - Drip Factory, iar Dance Garden este locul în care distracția nu se oprește până în zorii zilei de luni, după festival.

Anul acesta, Backyard Stage aduce muzica din toate colțurile lumii chiar lângă castel, cu artiști precum BCUC, Mdou Moctar, Nicola Conte & Spiritual Galaxy, A.A. Williams sau Altın Gün. Amplasată în EC Village, Camping Stage își propune să dea tonul zilei cu DJ sets și show-uri live încă de la prima oră.

Radio Stage, un nou concept de scenă, este o mașină a timpului care te „plimbă” printre hiturile ultimelor decenii. E vorba de „micile plăceri vinovate” rock, disco sau dance pe care toată lumea le fredonează. O prezență surpriză pe această scenă este Dana Marijuana, care a revenit în industrie după 20 de ani, într-un show marca Discotecă, la care publicul va putea asculta producții pop românești din anii ’60-’90.

Lucrările au început pe șantierul din Bonțida, anul acesta festivalul având o suprafață de 400.000 de metri pătrați, echivalentul a 61 de terenuri de fotbal, cu 70.000 mai mult față de ediția a șaptea. Programul complet Electric Castle 8 va fi disponibil începând de astăzi pe www.electriccastle.com și, în curând, în aplicația festivalului.

