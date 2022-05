Parteneriat media Joi, 19 Mai 2022, 10:41

​​Două premiere, în mai puțin de două luni, pentru fanii twenty øne piløts din România: duminică, 22 mai, în proiecție unică, Scaled and Icy ajunge pe marele ecran în sălile Cinema City, simultan cu lansarea globală a acestui proiect. Va fi pregătirea perfectă pentru 15 iulie, când trupa va cânta live pentru prima dată în țara noastră, la Electric Castle.

Warm-up pentru Electric Castle: Experiență exclusivă twenty øne piløts la Cinema City Foto: Electric Castle

În urmă cu un an, twenty øne piløts își lansau cel mai recent album - Scaled and Icy - printr- o transmisie online urmărită în peste 200 de țări. Experiența unică a acestui live stream a fost adaptată pentru marele ecran ca Twenty One Pilots Cinema Experience și va fi lansată la sfârșitul acestei săptămâni în cinematografele din întreaga lume. Show-ului deja cunoscut i-au fost adăugate 20 de minute de conținut exclusiv ce va putea fi descoperit duminică, de la ora 19:00, în sălile Cinema City din toată țara.

Fanii vor trece prin 21 de piese, atât cele de pe albumul Scaled and Icy, cât și cele mai cunoscute hit-uri din cariera twenty øne piløts, precum „Ride”, „Blurryface” sau „Stressed Out”. Deopotrivă intens și strălucitor, proiectul îi poartă pe spectatori prin universul eclectic al uneia dintre cele mai importante trupe alternative din ultimul deceniu.

Bilete pentru experiența din cinema marca twenty øne piløts, aici. Abonamentele la ediția Electric Castle care îi are ca headlineri, aici.

Despre Electric Castle

Festivalul Electric Castle schimbă o generație oferind contextul perfect pentru a te bucura de libertate și a explora un line-up eclectic într-o atmosferă autentică și inclusivă. Pentru cinci zile, domeniul Castelului Bánffy devine “acasă” pentru iubitorii festivalului, fiind locul în care te poți pierde pentru a te regăsi. Aici, înconjurat de natură, poți deveni o parte a fenomenului cultural care a primit titlul de Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, unul dintre puținele festivaluri din Europa în care muzica și petrecerile continuă pe toată durata evenimentului.

Despre Cinema City

Cinema City este cel mai mare operator de cinematografe din România și face parte din Cineworld Group, al doilea mare lanţ de cinematografe pe plan mondial. Cinema City România operează 28 de multiplexuri, cu un total de 255 de săli, în 21 oraşe din ţară: Bucureşti, Arad, Brașov, Bacău, Baia Mare, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Deva, Drobeta- Turnu Severin, Galaţi, Iaşi, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Timişoara.

