Adi Despot, Vița de Vie, la EC_Special by Electric Castle: „Pandemia a fost îngrozitoare, depersonalizantă. Nu mai vreau să iau pauză”

„Pandemia a fost îngrozitoare, depersonalizantă. Mi-a luat toate puterile" a mărturisit artistul când a fost abordat subiectul care a schimbat radical lumea în ultimul an și jumătate.s Artistul privește cu optimism reînceperea evenimentelor și chiar a deschis vara trecută, la Cluj, seria concertelor de după lockdown.Legat de reîntoarcerea la normalitate, Despot a mărturisit că nu crede că ne vom întoarce în acel punct. „Nu cred că o să ne mai întoarcem, trebuie să găsim soluții, nu restricții", afirmă el.Întrebat dacă și-ar mai dori o întrerupere a activitații similară cu pandemia, el a recunoscut că nu mai vrea să ia o asemenea pauză. „Doar câteva zile pentru a fi acasă alături de copii mei. Nu cred în încărcatul bateriilor".Pentru viitor, solistul trupei Vița de Vie își propune să facă alături de formație „muzică tare de tot" și vrea să exploreze și alte stiluri muzicale față de cele pe care le-a abordat până acum.„Muzica e un mare mall de jucării. Ar fi o stupizenie să intru în primul magazin și să mă joc cu rățuștele", a explicat Adi Despot multitudinea de genuri pe care membrii trupei le-au folosit în creația lor, de la jazz până la muzica simfonică. În plus, el a vorbit și despre tinerii artiști care au nevoie de susținere ca să se dezvolte.Despot a explicat că urmărește trupele noi și deși la Electric Castle nu se caută în mod expres noi talente, la festival se întâmplă acest lucru: se descoperă și se promovează muzicieni talentați.O altă discuție de ieri de la EC_Talks a fost între scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc, cunoscută publicului larg și drept Prințesa Urbană, și scriitoarea și psihoterapeutul Petronela Rotar. Ele au vorbit despre educația sexuală.„Nimeni nu e pregătit cu adevărat să vorbească despre educație sexuală", a afirmat Petronela Rotar. Ea arată că din punctul ei de vedere este mare nevoie de educație sexuala în școli, dar și în cadrul familiei, pentru a putea normaliza conceptul.În completare, scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc spune că observă un mic progres din partea părinților la acest capitol, dar crede mai este mult până când toată stigma din jurul subiectului va dispărea.Dezbaterile din cadrul EC_Special by Electric Castle continuă și astăzi la EC Garden, pe Cetățuie.Invitații zilei de sâmbătă sunt Valeria Stoica, artistă, Anamaria Goie, organizator Beta, Ordinul Arhitecților din România, Daniel Butucel - Sustainable buildings entrepreneur, Anca Majaru, Asociația ARCHÉ și Cristina Apostol de la Herculane project.Astăzi și mâine sunt programate peste 70 de concerte cu trupe și artiști precum Dubioza Kolektiv, CTC, Nane, Șuie Paparude, Irina Rimes, Basska, Symphonic Jazz: Elena Mîndru și Orchestra Operei Române din Cluj-Napoca, Via Dacă, KUMM + Muse Quartet.Detalii despre concertele, expozițiile și dezbaterile care au loc în următoarele zile la Cluj la EC_Special sunt disponibile pe www.electriccastle.ro și în aplicația Electric Castle.