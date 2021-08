EC_Special: Muzică românească bună și party-uri deasupra orașului sau ce ne așteaptă în weekend la Electric Castle

Multă muzică românească de calitate și pentru toți

Party-uri deasupra orașului cu artiști din toate genurile de muzică electronică

Dacă iei în calcul toți factorii ce țin de organizarea unui festival în Cluj-Napoca, la mijlocul lunii august, când multă lume e plecată în concediu sau ocupată cu diferite activități, EC_Special a depășit toate așteptările.Nu au fost pline toate scenele, dar unele da, și toți și-au dat în cap fără să țină cont de alarma de a doua zi. Participanții nu au ales întotdeauna numele cel mai mare de pe afiș. Mulți au ales un loc mai aproape de vibe-ul lor, cum ar fi la Cetățuie, unde DJ set-urile din natură amintesc izbitor de mult cu cele de la Bonțida.Când dansezi la artistul tău preferat după o pauză de doi ani de zile, nimic nu mai contează. Dar nu are rost să-ți sacrifici un loc de muncă pentru un set de techno, doar dacă e super bun. La problema cu show-urile organizate în timpul săptămânii, organizatorii au venit cu o soluție care să atenueze oboseala. Toate concertele și set-urile se termină la ora 23:00.O idee bună în teorie, dar unii participanți nu se opresc până nu văd răsăritul, ceea ce înseamnă că mută party-ul acasă sau în localurile din centrul Clujului și pe băncile de la Cetățuie.Dar azi, vineri 13, e o zi norocoasă. Pentru că mâine se eliberează programul. În seara asta poți să te bucuri în totalitate de experiența EC_Special. Uite ce te așteaptă:Trupele din România au fost arhiprezente în line-up-ul EC_Special, din două motive: 1. pandemia și 2. merită. Există foarte multă calitate în momentul de față în scena locală, ceea ce înseamnă că avem de unde alege. Chiar și după primele patru zile, mai sunt destule de văzut în weekend, nu am epuizat sacul cu bunătăți.Azi o să poți să-l vezi pe Killa Fonic, trapperul transformat în artist pop și apoi înapoi în trapper, sau să dai din cap pe Vița de Vie sau Robin And The Backstabbers. Trupele astea două nu au avut niciodată un show plictisitor.La fel se poate spune și despre clujenii de la Luna Amară. Concertul lor se va intercala cu Vița de Vie dar asta e viața la un festival. Trebuie să alegi între două opțiuni faine, genul de problemă pe care e bine să o ai.Sâmbătă și duminică vor fi concerte și de la artiști care nu au mai cântat până acum la EC, cum ar fi Nane, cel mai important artist de trap de la ora actuală, sau Dordeduh, un proiect de atmospheric black metal cu succes în străinătate.Norzeatic, o legendă în rap-ul din underground, revine cu un proiect nou, după o pauză de mai mulți ani. Zoli Toth va cânta la vibrafon bucăți de pe excelentul album „Better Together”, lansat la începutul anului.Scenele de la Cetățuie sunt dedicate DJilor care mixează orice îți poți imagina din muzica electronică. Sau hip-hop, sau world music, orice gen muzical pe care-l poți pune la un party.Butaforia ajută mult în toată zona de la Cetățuie, împreună cu mediul înconjurător. E greu să-ți dai seama, mai ales noaptea, dacă ești la Bonțida sau în Cluj. Merită să stai măcar o noaptea deasupra orașului, mai ales dacă ți-e dor de Bonțida și vrei să dansezi, nu să analizezi modul în care un chitarist își freacă instrumentul.Line-up-ul e extrem de diversificat. Dacă vrei să vezi DJ importanți din zona de drum and bass, poți să mergi la Dimension sau Skream. La techno ai pe Cosmin TRG, zona de electronica e acoperită cu showuri de la Eli & Fur, Gheist sau Henry Saiz și hip-hop-ul e asigurat de românul Sauce, unul dintre cei mai longevivi DJ de la noi.O trupă pe care nu trebuie să o ratezi e Acid Arab, un colectiv de producători din Paris care combină beat-uri din Occident cu sunete obscure din Orient și toate țărmurile care înconjoară Marea Mediterană. Rezultatul e ceva care o să te convingă de faptul că nu există limite sau reguli când vine vorba de muzică electronică.Mai sunt doar trei zile de EC_Special, trebuie să profiți. Un weekend în care poți să-ți faci amintiri la care să te gândești când, probabil, vor veni din nou restricții din cauza variantei Delta sau alte mutații de care nici nu avem habar.Dar nu are rost să ne gândim la asta acum. Important e să trăiești în prezent, oricât de banal ar suna asta. Și un concert sau DJ set are puterea să te facă să uiți de tot și să simți momentul actual în totalitate.