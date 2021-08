EC_Special: în sfârșit, împreună din nou după 2 ani 

Parteneriat media

Nu, EC_Special la Bonțida nu e menit să înlocuiască Electric Castle sau să fie un EC Light version. E un eveniment unic, cu același vibe dar o formulă diferită „în teren”, de aceea trebuie să știi exact ce te așteaptă înainte să petreci trei zile la Bonțida:Dacă ai fost la primele ediții Electric Castle, atunci EC_Special la Bonțida o să fie destul de familiar, pentru că vor fi o tonă de DJs la pupitru. Practic, focusul evenimentului o să fie pe muzica electronică, în toate formele ei, de la techno la drum and bass, stâlpii de rezistență pe care s-a clădit festivalul. Asta înseamnă că muzica va merge non-stop timp de trei zile, cu zeci de artiști din străinătate și din scena locală. Toți vor mixa în locații de pelerinaj pentru fanii EC:Anul acesta nu vom vedea mainstage-ul sau Hangar-ul în incinta festivalului,cr dar vor fi câteva locuri pe care le cunoaștem cu toții. Noisia își va lua rămas bun pentru totdeauna cu un DJ set care va trece în revistă cariera lor de peste 20 de ani la Shizzle Bass Stage by Burn, unde va pune muzică și Sigma. Pe lângă numele astea, la Shizzle o să-i vezi și pe HVOB, Imanu, și alți artiști.O să poți vedea din nou celebrul răsărit de la Booha Mansion, unde vor pune muzică Mind Against, Ben Bohmer, Eelke Kleijn, David Penn. O altă scenă cunoscută e Dance Garden, unde o să avem un line-up selectat de cei de la Sunrise, cea mai importantă agenție de booking din România pe tot ce înseamnă techno. Asta înseamnă că o să-i revedem la Bonțida pe DJ autohtoni importanți, cum ar fi Herodot, Priku, Raresh, Gescu sau Alexandra.Cei de la nicecream.fm vor selecta din nou muzica pentru The Beach, în timp ce Hideout completează scenele cunoscute de publicul EC. Acolo va pune muzică DJ Marky, Kornel Kovacs sau Paula Tape. Singura scenă care debutează la EC_Special e Jazzy Stage a. Bonțida e ca un parc mare pentru adulți și nu numai.EC_Special o să aibă și un loc de camping, intitulat EC Village, unde o să ai toate condițiile să stai aproape de festival timp de patru zile. Pe lângă o selecție generoasă de corturi pre-instalate, în EC Village o să ai și dușuri, toalete, zone de lounge, un bar, o cafenea, tot ce ai nevoie să-ți reîncarci bateriile. Dacă vrei să vii cu un vehicul de agrement, stai liniștit, o să-l poți parca în incinta camping-ului. Apropo, vor fi și autobuze speciale și trenuri de la Cluj-Napoca spre Bonțida, deci nu trebuie să-ți bați capul cu un loc de parcare pentru mașină.E cea mai apropiată experiență de festival din EC_Special. Ești din nou în natură, ceea ce e întotdeauna un plus, ziua te poți bronza și noaptea te rupi la scene. EC_Special la Bonțida e pentru fanii ăia adevărați care duc dorul zilelor de la castelul Banffy. Din fericire, spre deosebire de Electric Castle, de data asta nu mai ai motive de tristețe după ce îți strângi lucrurile din camping. Pentru că urmează șapte zile de show-uri în Cluj-Napoca. EC_Special e un festival fără comedown.Sursa foto: Electric Castle