EDUCATIE Miercuri, 07 Februarie 2024, 08:58

6

Studenții români folosesc Inteligența Artificială în proporție mai ridicată decât colegii din străinătate, arată un studiu publicat în Amfiteatru Economic, dar ”un număr prea mare dintre cei chestionați (43%) spun că rezultatele generate de IA sunt “rar” sau “niciodată” incorecte, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă”, arată documentul citat.

Studenti la universitate Foto: Photographerlondon | Dreamstime.com

Circa 10% dintre ei folosesc modelele IA de generare de conținut pentru a găsi informații (de exemplu, pentru “date statistice”, “restaurante din București” sau “fapte istorice și geografice despre diferite țări”) și în plus, consideră conținutul generat ca fiind de încredere

​Majoritatea participanților la studiu au folosit modele IA pentru generarea de conținut cel puțin de câteva ori (52,5%), o proporție semnificativă au auzit despre aceste modele și și-au exprimat interesul de a le încerca (22,8%).

Doar 5,2% nu au auzit niciodată despre modelele IA pentru generare de conținut

Cu toate acestea, există și o categorie de 14% dintre participanți care au auzit, dar nu doresc să utilizeze modele IA. Un procent relativ redus utilizează conținut generat de IA în mod regulat (5,5%), în timp ce la polul opus, 5,2% nu au auzit niciodată despre modelele IA pentru generare de conținut.

Prin comparație, în studiul realizat de Byles, Lea și Howe în mai 2023 la Universitatea Northampton, 62% dintre respondenți declară că nu utilizează modele IA, în timp ce în studiul realizat de Chan și Hu, publicat în iulie 2023, 33% dintre respondenți declară că nu au folosit modele IA precum ChatGPT.

Motivele utilizării sau neutilizării modelor de IAG

Analizând motivele utilizării sau neutilizării modelor de IAG, se constată că acestea variază de la "curiozitate" la "informații incorecte" și pentru a înțelege mai bine care sunt elementele cheie, prima dată ne îndreptăm atenția către cei 90% dintre studenți care sunt interesați să utilizeze modele IAG:

Pentru 33% dintre aceștia interesul este dat de “curiozitate”, ceea ce sugerează că sunt intrigați de tehnologie și că au explorat sau vor explora în curând capacitățile acesteia.

Un procent similar ia în considerare utilizarea modelelor IA de generare de conținut pentru a atinge un grad mai mare de eficiență (32%). Aceștia menționează că instrumentele de IAG reprezintă modalități de economisire a timpului și optimizare a eforturilor în procesul de creare de conținut și de învățare.

Aproximativ 14% dintre respondenții interesați de aceste tehnologii privesc conținutul generat de IA ca sursă de inspirație, ceea ce evidențiază potențialul acestor instrumente de a stimula idei creative și capacitatea de inovație în context academic. Mai mult, acest lucru sugerează faptul că studenții nu intenționează să utilizeze conținutul așa cum este, ci vor adăuga propriile idei.

Totodată, un procent îngrijorător de 10% folosesc modelele IA de generare de conținut pentru a găsi informații (de exemplu, pentru “date statistice”, “restaurante din București” sau “fapte istorice și geografice despre diferite țări”) și în plus, consideră conținutul generat ca fiind de încredere. Studenții declară că au folosit IA atunci când informația exactă nu era disponibilă pe Google sau când doreau să genereze informații precise. Acest lucru indică un risc ridicat legat de potențialul de dezinformare.

În plus, am putea asista la o creștere a dependenței studenților de conținutul generat de IA, ceea ce poate avea atât aspecte pozitive, cât și negative, arată studiul.

Pe partea pozitivă, IA poate umple lacunele de cunoștințe atunci când sursele tradiționale sunt insuficiente, în timp ce, pe partea negativă, există un risc crescut de răspândire a informațiilor false și de încredere excesivă în conținutul generat, ceea ce poate mai departe determina absența unor activități precum gândirea critică și verificarea informațiilor.

În contrast cu cei care acordă prea multă încredere conținutului generat cu ajutorul IAG, înregistrăm și 10% participanți care declară că nu sunt interesați să utilizeze IAG, din motive precum: incorectitudinea informației generate, prognoza unor efecte negative asupra abilităților cognitive, preferința de a folosi propriile abilități, considerarea folosirii IA în categoria “plagiat” sau percepția lipsei valorii adăugate.

Raportându-ne la modele de IAG aflate la îndemâna studenților, ChatGPT iese în evidență. Astfel, acesta este menționat de către 76% dintre studenții care au utilizat IAG și de către 53% dintre cei care nu au experiență, dar sunt interesați, sau au o experiență limitată în utilizarea instrumentelor IA. Această constatare completează rezultatele studiului efectuat în Germania în 2023, pe 6311 studenți din 395 de colegii (Garrel, Mayer și Mühlfeld, 2023). Potrivit acestei cercetări, atunci când li s-a cerut să descrie cum folosesc uneltele IA în studiile lor și în ce scopuri, 63,2% dintre studenți au declarat că au folosit deja sau folosesc la momentul respectiv instrumente bazate pe IA pentru studiile lor, iar 48,9% au utilizat deja ChatGPT.

Mulți dintre studenții fără experiență sau cu experiență limitată în AI se așteaptă la o calitate inferioară față de cea a propriilor texte

Cea mai mare parte a studenților declară că le folosesc în scopuri academice „rar” (42%) sau „uneori” (37%) sau, se așteaptă să le folosească „rar” (37%) sau „uneori” (46%). Acest fapt sugerează idea că studenții sunt de părere că vor continua să se bazeze pe metodele tradiționale de creare a conținutului academic.

În analiza percepției studenților cu privire la calitatea conținutului generat de IA, este interesant de observat faptul că mai mulți dintre cei fără experiență sau cu experiență limitată se așteaptă la o calitate inferioară față de cea a propriilor texte - 30% - față de doar 15% din rândul celor care au utilizat modele IA și percep calitatea ca fiind inferioară celei proprii.

Un număr prea mare dintre studenții chestionați (43%) au o perspectivă relativ pozitivă cu privire la conținutul generat de IA – aceștia sunt de părere că rezultatele generate de IA sunt “rar” sau “niciodată” incorecte sau irelevante, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă. Modelele de IA de generare de text sunt faimoase și pentru „halucinațiile” pe care le generează sau „confabulații” (dacă nu atribuim caracteristici umane IA-ului). Atunci când este folosit ca instrument de brainstorming, salturile în logică și confabulațiile IAG pot duce la descoperiri creative, însă atunci când este utilizat ca referință factuală, IAG poate provoca daune reale.

Pe această notă, în finalul chestionarului am utilizat o întrebare de evaluare a interesului studenților cu privire la pregătirea formală pentru utilizarea IA. Spre surprinderea noastră, un procent relativ ridicat dintre respondenți, respectiv 21%, au declarat că nu sunt interesați să învețe despre sau să folosească modele IA, mai arată studiul citat. (Foto: Dreamstime.com)

Sursa: Țală, M.L., Müller, C.N., Albăstroiu Năstase, I., State, O. and Gheorghe, G., 2024. Exploring University Students' Perceptions of Generative Artificial Intelligence in Education. Amfiteatru Economic, 26(65), pp. 71-88,

DOI: https://doi.org/10.24818/EA/2024/65/71