Marți, 06 Februarie 2024

Sociologic vorbind, 2024 e anul care încheie Generația Alpha și face loc Generației Beta. De asemenea, este și anul în care vor coexista la nivel mondial nu mai puțin de 7 generații – asta înseamnă multe idei care se bat în cap sau pot intra în conflict. În România, pe lângă falia căscată de tehnologie, cei 42 de ani de comunism au făcut ca diferențele de mentalitate dintre generații să fie încă și mai ascuțite.

Lansarea carții „Ups pubertatea”, în București Foto: ZYX Publishing Group

Când vine vorba despre creșterea copiilor, de la aspectele practice la cele emoționale, toate aceste curente de opinie contrare, dintre generații sau din interiorul aceleiași generații, își spun cuvântul. Ca editor, am trecut prin sita deciziei de publicare diverse abordări ale specialiștilor în creșterea copiilor (pediatri sau psihologi), așa cum se reflectă ele în cele mai recente cărți pentru părinți. Care sunt noile teorii – și sunt ele chiar noi? Cum alegi pe cine să crezi? Și chiar putem învăța să ne creștem copiii din cărți? Vă invit să parcurgem împreună ce am constatat, dar mai întâi – o poveste.

Ca mamă începătoare, nu eram la curent cu literatura de parenting, care mi se părea scrisă după rețetă. Într-o zi, în parc, copilul meu s-a dat prima oară pe tobogan, iar eu am sigilat momentul când frica se transformase în fericire cu un ,,Bravooo!” sonor. Prietena cu care eram m-a avertizat, zâmbind acru: ,,Eu nu-i spun niciodată lui Mihai «bravo». Îi distruge motivația.” Mi-a explicat apoi că ,,educăm copii, nu dresăm hamsteri” și că Mihai se bucură de activități ,,fără să primească validări”. În vreme ce fi-miu mă trăgea de mână să ne jucăm împreună, lucru pentru care i-am mulțumit în gând, mama perfectă m-a anunțat că a citit tot ce a scris Alfie Kohn – și ea, și soțul. Bravo vouă, i-am strigat de pe balansoar.

Revoluția iubirii necondiționate

Mulți ani mai târziu, Alfie Kohn a fost primul autor clasic pe care l-am reeditat la ZYX Books, tocmai pentru că ideile lui neobișnuite și-au pus amprenta asupra multor părinți în ultimii 15-20 de ani. Educația fără pedepse și recompense este de fapt o viziune asupra societății, iar Alfie, un autor mult mai complex decât pare. A avut curajul de a lua la puricat educația tradițională, până la bazele ei de tip stimul-reacție, și a lansat un concept pe care se poate întemeia o filozofie, dar mai ales o familie: cel al iubirii necondiționate. Chiar și criticii lui Alfie Kohn, cei care îl consideră greu de aplicat la scară largă, îi recunosc meritul de a fi deschis calea abordărilor blânde, care privesc copilul ca pe o persoană cu drepturi depline.

Parentingul blând și limitele (lui)

Pentru că nu a pus accentul pe reguli și limite, parentingul blând și-a atins curând... limitele. Părinților li s-a reproșat că au creat generația ,,fulg-de-nea”, iar întrebarea cum să faci educație blândă, dar fermă a început să se audă tot mai des. O autoare care îmbină foarte eficient blândețea cu fermitatea limitelor este Laura Markham – psiholoagă cu o vastă experiență clinică. Meritul ei este de a da sfaturi clare și acționabile, aplicabile imediat, și de a trata părinții cu multă empatie. În 2024, la ZYX Books va apărea o carte interactivă (Părinți liniștiți, copii fericiți: caiet de lucru cu tine), în care principiile autoarei sunt aplicate pe situații concrete din viața de părinte, iar tu poți învăța cum să-ți reglezi emoțiile în fiecare dintre ele.

Ca editor, susțin respectul față de copil și autorii care accentuează asta, în toate privințele: somn, mâncare, joacă. Gill Rapley și Tracey Murkett propun întâlnirea fericită a tuturor generațiilor din familie la aceeași masă. Diversificarea ghidată de copil este un subiect fierbinte, pentru că dă multă libertate de alegere micuților, dar și părinților. În 2024 avem în plan și Diversificarea ghidată de copil: cartea de bucate, cu 130 de rețete splendide pentru întreaga familie. Câtă vitalitate și bună dispoziție în ideea de a pune la masă toate vârstele!

Mai întâi te crești pe tine

Ca părinți, este esențial să ne analizăm propriile nevoi și reacții. În 2024, vom avea în română Aliza Pressman, cea mai recentă vedetă a parentingului american, cu cartea Cele cinci principii de parenting. Specialistă în psihologia dezvoltării, Dr. Pressman simplifică lista lucrurilor pe care trebuie să le bifăm ca să fim niște părinți suficient de buni și ridică povara perfecționismului. Pe aceeași idee, Fii părintele copilului pe care îl ai, nu al celui care ai fost, de Dr. Brie Turns-Coe, e pentru orice părinte care își spune des: ,,Eu n-o să fac nimic din ce au făcut ai mei”.

Meritul autoarei este că arată cum acest refren e doar cealaltă față a monedei: ,,O să fac exact ce au făcut ai mei.” Alegerea sănătoasă este să încerci să cunoști copilul pe care îl ai, în contextul său.

Noutăți din neuroștiințe și sănătate mintală

O noutate interesantă vine din zona neuroștiințelor și prezintă studiile din spatele îndemnului de conectare cu bebelușul. O idee care diferențiază cartea lui Greer Kirshenbaum de alte sute de titluri bazate pe teoria atașamentului este faptul că dă și geneticii un rol important (și mai ridică din povara de pe umerii părinților). Nu orice comportament al copilului e din vina părintelui, spune autoarea: noi acționăm pe un teren neuropsihic deja existent. Putem contribui enorm la sănătatea psihică a copilului nostru, dar gradul de efort și tehnicile necesare vor varia.

Tot la capitolul noutăți, în 2024 va apărea primul ghid de sănătate mintală a copilului, scris special pentru părinți de Beth Mosley, psiholog clinician cu 25 de ani de experiență. Familii fericite trece în revistă tulburările care pot apărea la diferite vârste, de la anxietate și depresie, la autovătămare și dependențe, punând accentul pe importanța prevenției. Un părinte care știe să identifice primele semne va ști rapid ce are de făcut, iar acțiunea terapeutică are șanse maxime de reușită dacă are loc la timp.

Pediatrie pe înțelesul părinților

Un trend necesar îl constituie cărțile scrise de medici pediatri. La ZYX Books, cartea Ups, pubertatea! scrisă de Dr. Cara Natterson și Vanessa Kroll-Bennett conduce în topul vânzărilor, iar în 2024 vom extinde discuția cu un alt titlu percutant: Ce încearcă să-ți spună adolescentul tău, de Stella O’Malley. Ca titluri de puericultură clasice, Ghidului de alăptare al doctorului Jack Newman i se va alătura Cartea bebelușului, de dr. William și Martha Sears.

Tot în 2024 vom publica și primele titluri ale unor medici pediatri români, validați de comunitatea științifică, dar și de popularitatea printre părinți. Probabil cea mai atipică apariție editorială va fi Cuibul evoluat, de Darcia Narvaez și G. A. Bradshaw – o fascinantă călătorie ilustrată în lumea animalelor și a felului extrem de diferit în care fiecare specie își crește puii (de exemplu, lupii pun accentul pe un ,,compas moral”, în vreme ce pentru castori spriritul ludic este vital).

ZYX Kids – cititul se învață în familie

Atunci când părintele este preocupat de o temă, posibil ca de același lucru să fie interesat și copilul – cărțile pot deveni oricând un pretext de discuție și de conectare. Din primăvara acestui an, temele majore ale cărților ZYX pentru părinți se vor oglindi și în titluri pentru copii. Dragonii adoră tacos este o carte ilustrată la care se lasă cu râsete, dar și cu posibile conversații despre ce ne place sau nu ne place să mâncăm – și de ce. Cele cinci mașinării ale iubirii trece în revistă celebrele cinci limbaje ale iubirii, pe înțelesul copiilor și, sperăm, spre folosul lor.

ZYX Books este o editură proaspătă, care în 2024 va împlini un an. Cărțile noastre sunt alese în urma unui proces editorial riguros, bazat pe validarea comunității științifice.

Fiecare titlu pe care alegem să-l publicăm este atent îngrijit, susținut de un specialist român în domeniu și promovat prin ateliere cu părinți. Printre specialiștii care recomandă titlurile noastre se numără: psiholoagele Diana Stănculeanu, Monica Bolocan, Yolanda Crețescu, psihiatrul Vlad Stroescu, medicii pediatri Ilinca Tranulis, Cristina Drăghici, Victor Miron.